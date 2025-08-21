„Ta ustawa jest rodzajem szantażu”! Nawrocki mówi stanowcze NIE wiatrakom. Co dalej z cenami energii i inwestycjami?
Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa weta. Zablokował tzw. ustawę wiatrakową, która przewidywała liberalizację zasad budowy turbin wiatrowych oraz przedłużenie zamrożenia cen energii elektrycznej. Jak podkreślił, decyzja była wyrazem sprzeciwu wobec „szantażu parlamentarnej większości” i obroną głosu społeczeństwa.
Pierwsze weto prezydenta Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę wiatrakową
Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa weta. Podczas czwartkowej konferencji w Pałacu Prezydenckim ogłosił, że podpisał 21 ustaw, ale jedną – ustawę wiatrakową – zdecydował się odrzucić. Jak podkreślił, regulacja była „rodzajem szantażu wobec społeczeństwa”.
„Jestem głosem Polaków”
– W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy społeczeństwa, Prezydent Polski będzie stał po stronie obywateli – powiedział Nawrocki.
Prezydent zaznaczył również, że nie poprze rozwiązań, które jego zdaniem łączą kwestie cen energii elektrycznej z działaniami lobbingowymi na rzecz budowy farm wiatrowych.
Czym była ustawa wiatrakowa?
Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych miała liberalizować przepisy dotyczące budowy turbin na lądzie. Kluczowym elementem zmian było odejście od zasady 10H, obowiązującej od 2016 roku, która określała minimalną odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych. Nowe przepisy przewidywały zmniejszenie tego dystansu do 500 metrów – obecnie wynosi on 700 metrów.
Podczas prac sejmowych do projektu dodano także zapis przedłużający do końca 2025 roku zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Aktualne przepisy gwarantują to rozwiązanie jedynie do końca września 2025 roku.
Co dalej z ustawą?
Decyzja prezydenta oznacza, że ustawa wraca do Sejmu. Aby odrzucić weto, potrzebna jest większość trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli parlamentarzystom nie uda się zebrać wymaganej większości, regulacja dotycząca wiatraków i przedłużenia zamrożenia cen energii nie wejdzie w życie.
Weto Karola Nawrockiego wywoła szeroką debatę – z jednej strony o przyszłości energetyki wiatrowej w Polsce, z drugiej o relacjach między prezydentem a większością parlamentarną.
