Szłapka: Europa docenia wysiłki Trumpa, ale stawia warunki
Europejscy przywódcy zabrali głos po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. W dyskusji uczestniczył także premier Donald Tusk, a rzecznik rządu Adam Szłapka jasno wskazał, jakie warunki stawia Europa w sprawie Ukrainy.
Europejscy liderzy reagują na spotkanie Trumpa z Putinem. Rzecznik rządu: „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”
Europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Choć docenili wysiłki amerykańskiego prezydenta w kierunku zakończenia wojny, jasno podkreślili, że kolejnym krokiem muszą być rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Głos polskiego rządu
Do treści oświadczenia odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. – Oczywiście wszystkim zależy na tym, aby te wysiłki przyniosły skutek nam w Europie i żeby doszło do pokoju. Doceniamy działania Donalda Trumpa – powiedział.
Szłapka zaznaczył, że wśród europejskich liderów panuje jasne przekonanie, iż Ukraina musi mieć twarde gwarancje bezpieczeństwa, obejmujące pełną suwerenność i brak ograniczeń w kwestii sił zbrojnych czy polityki zagranicznej. – Stanowiskiem państw europejskich jest hasło: nic o Ukrainie bez Ukrainy – podkreślił.
Narady przywódców
W sobotę odbyły się dwie narady europejskich liderów. W pierwszej uczestniczyli Donald Trump oraz Wołodymyr Zełenski, a także prezydent Karol Nawrocki, który reprezentował Polskę. Trump przekazał szczegóły swojej rozmowy z Putinem.
Druga część obrad, trwająca godzinę, odbyła się już bez udziału Amerykanów i Zełenskiego. Wzięli w niej udział liderzy unijni, m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz premier Donald Tusk.
Jedność Europy i dalsze kroki
Szłapka podkreślił, że europejscy przywódcy są gotowi wspierać proces pokojowy i angażować się w rozmowy. – Wsparcie Europy dla Ukrainy musi pozostać na wysokim poziomie – dodał rzecznik rządu, wskazując na znaczenie nadchodzącego spotkania Trumpa z Zełenskim.
Europejscy liderzy jasno zaznaczyli, że kwestie terytorialne mogą być rozstrzygane wyłącznie przez samą Ukrainę. Ich zdaniem zachowanie jedności Europy i utrzymanie presji na Rosję to kluczowe elementy w dalszej drodze do pokoju.
