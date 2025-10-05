Szok dla emerytów! Waloryzacja 2026 zamiast podwyżki przyniesie straty
W 2026 roku seniorzy znów dostaną wyższe emerytury i renty. Waloryzacja wyniesie 4,9 proc., co przełoży się na dodatkowe pieniądze w portfelach milionów Polaków. Jednak nie wszyscy emeryci będą zadowoleni – dla części z nich podwyżka okaże się pułapką, bo może oznaczać utratę ulg, darmowych leków i zwolnień podatkowych.
Waloryzacja emerytur i rent 2026. Dlaczego nie wszyscy seniorzy skorzystają?
W marcu 2026 roku emeryci i renciści otrzymają kolejną waloryzację świadczeń. Choć mechanizm ten ma chronić świadczeniobiorców przed skutkami inflacji, okazuje się, że nie wszyscy seniorzy realnie na nim zyskają. Część z nich – mimo wyższej emerytury – może odczuć finansowe straty.
Na czym polega waloryzacja?
Waloryzacja to obowiązkowe, coroczne podniesienie świadczeń emerytalnych i rentowych, które ma chronić seniorów przed spadkiem wartości pieniędzy. Wysokość podwyżki oblicza się na podstawie średniego wzrostu cen towarów i usług (inflacji) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w gospodarce. Dzięki temu świadczenia powinny nadążać za zmianami gospodarczymi i nie tracić siły nabywczej.
W 2026 roku waloryzacja wyniesie 4,9 proc.. Minimalna emerytura wzrośnie zatem o ok. 92 zł – do poziomu 1970,98 zł brutto. Dla wielu osób to zauważalny zastrzyk gotówki w budżecie, szczególnie przy rosnących cenach. W praktyce jednak im wyższa emerytura, tym większy nominalny zysk.
Kto straci na waloryzacji 2026?
Choć wzrost świadczeń brzmi jak dobra wiadomość, w rzeczywistości część seniorów może znaleźć się w trudniejszej sytuacji niż przed podwyżką. Wszystko przez przepisy podatkowe i kryteria dochodowe obowiązujące w innych programach wsparcia.
- Podatek dochodowy – dziś emerytury do 2500 zł brutto są zwolnione z podatku. Po waloryzacji wiele osób przekroczy ten próg, co oznacza konieczność zapłacenia daniny i faktyczne zmniejszenie kwoty „na rękę”.
- Utrata ulg i świadczeń – wzrost dochodu może wykluczyć niektórych seniorów z prawa do darmowych leków w ramach programu Leki 75+. Podobnie wygląda sytuacja z pomocą społeczną czy lokalnymi zniżkami – np. na wywóz odpadów lub bilety komunikacji miejskiej.
- Niższy realny dochód – w efekcie waloryzacja, choć nominalnie zwiększy świadczenie, może ograniczyć dostęp do dodatkowych form wsparcia, które w praktyce były dla seniorów bardziej wartościowe niż kilkadziesiąt złotych podwyżki.
Seniorzy między nadzieją a rozczarowaniem
Dla wielu emerytów marcowa waloryzacja będzie szansą na złagodzenie skutków drożyzny. Jednak spora grupa może odczuć, że podwyżka to jedynie pozorna korzyść. Strata ulg czy zwolnień podatkowych może sprawić, że bilans okaże się ujemny.
Dlatego eksperci podkreślają, że przy wyliczaniu corocznych podwyżek świadczeń warto równolegle aktualizować progi dochodowe w programach pomocowych, aby waloryzacja faktycznie spełniała swoją rolę ochronną.
