Szok dla klientów! Co z pieniędzmi klientów? Sad ogłosił upadłość kantoru internetowego.
Klienci Cinkciarz.pl w niepewności. Co teraz z ich środkami? W ostatnich miesiącach użytkownicy internetowego kantoru Cinkciarz.pl zaczęli sygnalizować problemy brak realizacji transakcji walutowych oraz blokady na kontach bankowych.
Firma podkreśla, że działa dalej, ale działania instytucji państwowych i sądowych sugerują poważniejsze kłopoty.
Wniosek o upadłość i co z niego wynika
Wydział gospodarczy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze otrzymał wniosek o ogłoszenie upadłości Cinkciarz.pl. To krok, który może w końcu przyspieszyć sprawę odzyskania środków przez klientów. Ustanowiony został tymczasowy nadzorca sądowy, jego zadaniem jest zabezpieczenie majątku spółki i sporządzenie sprawozdania dotyczącego jej kondycji finansowej.
Ogłoszenie upadłości oznacza, że dotychczasowe postępowania przeciwko firmie zostaną zawieszone i przeniesione do nowej procedury. Aby mieć szansę na odzyskanie pieniędzy, klienci muszą zgłosić swoje wierzytelności w wyznaczonym przez prawo terminie zwykle 30 dni od wpisu postanowienia o upadłości.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli byłyś klientem Cinkciarz.pl i wpłaciłeś środki, a nie zostały one zwrócone lub wymienione to ten moment jest kluczowy. Brak aktywnego działania może oznaczać utratę prawa do udziału w podziale masy upadłości. Zbieraj wszystkie potwierdzenia transakcji, historię wpłat, korespondencję z kantorem oraz dokumenty związane z Twoją wymianą walut to będzie podstawa, by skutecznie wziąć udział w postępowaniu.
Dla polskiego rynku kantorów online sprawa Cinkciarza.pl może mieć dalekosiężne skutki głębsze kontrole, nowe przepisy i większa odpowiedzialność podmiotów przyjmujących środki klientów.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.