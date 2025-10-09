Szok dla MEN! Rodzice mówią dość. Nowy przedmiot w szkołach masowo bojkotowany
Nowy przedmiot w szkołach – edukacja zdrowotna – miał być przełomem, a stał się powodem masowego buntu. W wielu miastach większość rodziców wypisała swoje dzieci z zajęć, a w niektórych szkołach frekwencja spadła niemal do zera. Ministerstwo Edukacji zapowiadało sukces, ale pierwsze dane pokazują zupełnie inny obraz.
Masowy bunt wobec edukacji zdrowotnej. Rodzice i uczniowie mówią: „Nie”
Nowy przedmiot szkolny – edukacja zdrowotna – już od pierwszych tygodni wywołał lawinę kontrowersji i ogromny opór rodziców oraz uczniów. Choć Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiadało, że będzie to ważny element dbania o zdrowie młodzieży, rzeczywistość okazała się inna. Z danych zebranych w największych miastach wynika, że większość rodziców wypisała swoje dzieci z zajęć.
Dane z miast: dominują rezygnacje
W Warszawie aż 86 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych nie będzie uczestniczyć w edukacji zdrowotnej. W podstawówkach rezygnacja objęła 57 proc. uczniów. W Krakowie na zajęcia nie pójdzie dwie trzecie dzieci, a w Rzeszowie – ponad 81 proc. W niektórych szkołach, jak Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach czy Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, frekwencja spadła do zera.
Podobny obraz wyłania się z innych miast. W Kielcach odsetek rezygnacji w szkołach średnich sięga niemal 90 proc. W Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim – ponad 70 proc. Tylko nieliczne placówki, jak Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie, odnotowały większe zainteresowanie, sięgające blisko 70 proc.
Głos samorządów i dyrektorów
Samorządy wskazują, że na decyzję rodziców wpłynęła atmosfera wokół przedmiotu, kreowana przez polityków i media. – Na pewno swoje zrobił zły PR, np. że edukacji zdrowotnej mają nauczać osoby bez kwalifikacji – tłumaczy Magdalena Mazur, dyrektor Wydziału Edukacji krakowskiego magistratu.
Dyrektorzy szkół dodają, że dla wielu rodzin kluczowe było także obciążenie dzieci dodatkowymi godzinami w planie. – Rodzice starszych uczniów nie chcieli wydłużać dnia szkolnego – wyjaśnia Mazur. Podobne stanowisko zajmują dyrektorzy z Podkarpacia, którzy mówią o „mocnym obciążeniu” programem nauczania i niechęci uczniów do kolejnych godzin.
Regiony: różnice, ale trend ten sam
Z danych kuratoriów wynika, że masowa rezygnacja to zjawisko ogólnopolskie. W województwie lubelskim wypisało się 73 proc. uczniów, a w śląskim – 68 proc. W Podlaskiem zajęcia wybrało jedynie 21 proc. wszystkich uczniów. Lepiej wygląda sytuacja w Opolskiem, gdzie rezygnacja objęła 40 proc., ale i tam w szkołach średnich zainteresowanie jest minimalne.
O co chodzi w nowym przedmiocie?
Edukacja zdrowotna ma obejmować m.in. tematykę wartości i postaw, zdrowia psychicznego i fizycznego, uzależnień, zdrowia seksualnego oraz zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa. W szkołach podstawowych zaplanowano jedną godzinę tygodniowo w klasach IV–VIII, a w szkołach średnich – jedną godzinę tygodniowo przez dwa lata.
MEN podkreśla, że to inwestycja w przyszłość młodzieży i lepsze przygotowanie do dorosłego życia. Jednak masowy sprzeciw rodziców i uczniów pokazuje, że zaufanie do tej inicjatywy jest znikome. 10 października resort ma przedstawić pełne dane o frekwencji.
