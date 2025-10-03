„Szok dla nauczycieli! Pensje niższe przez decyzję MEN. ,,Pieniądze przepadają”
Nauczyciele alarmują, że po zmianach w Karcie nauczyciela tracą część wynagrodzenia. Od września nie dostają już pieniędzy za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, np. gdy klasa wyjeżdża na wycieczkę. Związkowcy mówią wprost: to cios w domowe budżety i poczucie sprawiedliwości.
Nauczyciele tracą pieniądze. Godziny ponadwymiarowe już bez wynagrodzenia
Od 1 września 2025 roku nauczyciele znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wszystko przez zmiany w Karcie nauczyciela, które wprowadziło Ministerstwo Edukacji. Zgodnie z nowymi zasadami, za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie przysługuje już wynagrodzenie.
Zmiana uderza w nauczycieli
Problem dotyczy sytuacji, gdy np. klasa wyjeżdża na wycieczkę i nauczyciel nie prowadzi zajęć. Do tej pory godziny, które wypadły z winy organizacyjnej szkoły, były opłacane. Teraz pedagodzy pieniędzy za nie nie zobaczą. – Jak klasa szósta pojechała na całodniową wycieczkę, to pięciu przedmiotowców, którzy mieli z nią lekcje, nie dostanie wynagrodzenia za ten dzień – tłumaczy Robert Górniak, nauczyciel i autor profilu „Dealerzy wiedzy”.
Solidarność alarmuje
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do minister Barbary Nowackiej o pilne rozwiązanie problemu. Związkowcy podkreślają, że zgodnie z orzecznictwem, jeśli nauczyciel pozostaje w gotowości do pracy, a przeszkoda wynika z winy pracodawcy – czyli szkoły – powinien otrzymać pieniądze. – Wycieczka powinna być wpisana do planu pracy szkoły. Ryzyko organizacyjne obciąża pracodawcę, nie nauczyciela – podkreślają.
Podzielone opinie w środowisku
Nie wszyscy nauczyciele są jednak jednomyślni. Część z nich przyznaje, że godziny ponadwymiarowe nigdy nie były w pełni gwarantowane. – To nie są stałe godziny. Ustawodawca traktuje je jako elastyczne, stąd niechęć do płacenia za nie, jeśli się nie odbyły – ocenia Górniak.
Jednocześnie wskazuje, że rozwiązaniem problemu mogłoby być zwiększenie pensum. – Zamiast obecnych 18 godzin, należałoby wprowadzić 24. Wtedy nauczyciele mieliby stabilniejsze wynagrodzenie, bez konieczności walki o płatność za nadgodziny – dodaje.
Na razie MEN nie odniosło się do postulatów związkowców. Nauczyciele czekają na ruch ministerstwa, podkreślając, że brak wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe to nie tylko problem finansowy, ale także poczucie lekceważenia ich pracy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.