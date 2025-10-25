Szok dla podróżnych! Zakaz korzystania z powerbanków na pokładzie.
Linie lotnicze wprowadzają nowe zasady bezpieczeństwa, to koniec ładowania telefonu w trakcie lotu. Lufthansa jako pierwsza duża europejska linia lotnicza zakazała korzystania z powerbanków na pokładach swoich samolotów.
Powód? Rosnąca liczba pożarów wywoływanych przez baterie litowe. Zakaz dotyczy wszystkich modeli urządzeń, bez względu na pojemność.
Nie tylko Lufthansa zaostrza przepisy. W ślad za nią idą Singapore Airlines, Thai Airways, Scoot, China Airlines, a także Emirates, które wymagają, by powerbanki były całkowicie wyłączone i schowane w fotelu lub pod siedzeniem. W Stanach Zjednoczonych linie Southwest Airlines nie zabraniają ładowania, ale pasażerowie muszą trzymać urządzenia w widocznym miejscu przez cały lot.
Eksperci ostrzegają, że nawet nieużywany powerbank może stanowić zagrożenie. Wystarczy drobne uszkodzenie ogniwa, by doszło do przegrzania lub samozapłonu. Kilka tygodni temu na pokładzie samolotu Air China doszło do pożaru baterii przechowywanej w schowku nad siedzeniem. Choć załoga opanowała sytuację, maszyna musiała awaryjnie lądować w Szanghaju.
Według amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa w 2024 roku w samolotach pasażerskich doszło już do kilkudziesięciu incydentów związanych z samozapłonem baterii litowych. Większość z nich dotyczyła powerbanków i laptopów przewożonych w bagażu podręcznym.
Co to oznacza dla pasażerów?
Nowe przepisy to dopiero początek globalnej kampanii informacyjnej Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), która ma uświadomić podróżnych, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych. Organizacja przypomina, że powerbanki, e-papierosy, laptopy czy aparaty fotograficzne należy przewozić wyłącznie w bagażu podręcznym, nigdy w luku bagażowym.
Kampania „Podróżuj mądrze z bateriami litowymi” ma edukować pasażerów i zapobiegać tragediom na pokładzie. Linie lotnicze apelują o rozsądek i przypominają: z pozoru niegroźne urządzenie może stać się źródłem pożaru na wysokości dziesięciu tysięcy metrów.
Źródła: wyborcza.pl/warszawawpigulce.pl
