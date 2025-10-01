Szok dla studentów! Takich zmian na uczelniach jeszcze nie było
Nowy rok akademicki 2025/2026 przynosi ważne zmiany dla studentów. Inne zasady stypendiów, limity dla cudzoziemców, projekty przeciwko rezygnacji ze studiów i nowa mLegitymacja – uczelnie w całej Polsce wchodzą w czas dużych reform.
Ważne zmiany dla studentów w roku akademickim 2025/2026
Nowy rok akademicki rozpoczął się wraz z pierwszym dniem października, a wraz z nim weszły w życie istotne zmiany, które odczują zarówno studenci, jak i uczelnie. Nowe regulacje dotyczą m.in. przyjmowania cudzoziemców, zasad przyznawania stypendiów, przeciwdziałania rezygnacji ze studiów, a także standardów na kierunkach medycznych. Dodatkowo wprowadzono nowy dokument – mobilną legitymację studencką w aplikacji mObywatel.
mLegitymacja zamiast plastikowej karty
Od 1 października studenci mogą korzystać z mLegitymacji studenckiej, dostępnej w aplikacji mObywatel. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnej legitymacji, który ułatwi codzienne funkcjonowanie i pozwoli uniknąć konieczności noszenia plastikowej karty. Klasyczna forma dokumentu nie znika całkowicie – na wniosek studenta uczelnie nadal będą mogły wydawać legitymację w postaci fizycznej.
Surowsze zasady dla cudzoziemców
Z początkiem lipca weszła w życie tzw. specustawa wizowa, która zmienia reguły przyjmowania obcokrajowców na polskie uczelnie. Od tego roku zagraniczni kandydaci muszą spełnić dwa podstawowe warunki:
- posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- udokumentować znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2.
Obowiązek ten nie dotyczy obywateli państw UE i OECD oraz osób z Ukrainy i Chin, z którymi Polska ma zawarte umowy. Co istotne, uczelnie nie mogą już samodzielnie weryfikować znajomości języka – wymagany jest państwowy certyfikat.
Dodatkowo wprowadzono limity przyjęć – udział cudzoziemców w danej uczelni nie może przekroczyć 50 proc. ogólnej liczby studentów.
Stypendia – więcej środków dla najlepszych
Zmianie ulega także sposób naliczania puli na stypendia rektora. Do tej pory część funduszy przeznaczanych przez resort nauki pozostawała niewykorzystana – nawet do 25 proc. całej puli. Nowe przepisy pozwolą przeznaczać na stypendia rektora aż 40 proc. środków z funduszu stypendialnego, co umożliwi lepsze planowanie ich wysokości i większe wsparcie dla wyróżniających się studentów.
Walka z przedwczesnym kończeniem studiów
Jednym z największych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce jest wysoki odsetek studentów, którzy rezygnują z nauki. Dane z Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym wskazują, że w latach 2012–2020 ponad 1,3 mln osób rozpoczęło studia, których nie ukończyło – oznacza to, że nawet 40 proc. studentów porzuca kształcenie przed uzyskaniem dyplomu.
Od października na 70 uczelniach w Polsce ruszają projekty przeciwdziałające zjawisku „drop out”, czyli przedwczesnemu rezygnowaniu ze studiów. Mają one zapewnić lepsze wsparcie studentom w trudnych sytuacjach i poprawić warunki kształcenia.
Nowe standardy na kierunkach medycznych
Zmiany nie ominęły również kierunków medycznych. Od września obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym i położnictwie. Wprowadzono m.in.:
- określone limity liczebności grup,
- zmiany w wymiarze zajęć realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych,
- bardziej precyzyjne standardy dydaktyczne.
Reforma ma podnieść jakość kształcenia przyszłych lekarzy i położnych oraz lepiej przygotować ich do pracy z pacjentami.
Rok akademicki pełen wyzwań
Studenci rozpoczynający rok akademicki 2025/2026 muszą liczyć się z nowymi zasadami, które wpłyną zarówno na proces studiowania, jak i możliwości wsparcia finansowego. Zmiany mają na celu unowocześnienie systemu szkolnictwa wyższego, lepsze gospodarowanie funduszami oraz podniesienie jakości kształcenia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.