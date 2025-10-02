Szok na granicy! Twój telefon i laptop mogą zostać skopiowane przez służby.
Ten Kraj ostrzega swoich obywateli przed podróżami do USA. Powodem są rygorystyczne kontrole. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalny komunikat dla swoich obywateli planujących podróże do Stanów Zjednoczonych. Władze apelują o szczególną ostrożność, zwracając uwagę na rosnącą liczbę incydentów związanych z kontrolami granicznymi.
Kanadyjczycy powinni liczyć się z tym, że amerykańskie służby graniczne mogą dokładnie przeszukać ich bagaż, a także urządzenia elektroniczne, takie jak telefony czy laptopy. Funkcjonariusze mają prawo nie tylko sprawdzić zawartość sprzętu, lecz także skopiować dane i zatrzymać urządzenia bez konieczności podania przyczyny.
Według ostrzeżenia MSZ zdarzały się przypadki odmowy wjazdu do USA, jeśli na urządzeniach podróżnych znajdowano treści uznane za kontrowersyjne. Z tego względu kanadyjskie władze radzą, by przed podróżą ograniczyć ilość przechowywanych danych, a najlepiej korzystać ze sprzętu pozbawionego prywatnych informacji.
Niektórzy pracodawcy już zalecają swoim pracownikom rezygnację z wyjazdów służbowych do Stanów lub ograniczanie ich do absolutnego minimum. Ostrzeżenie podkreśla, że nawet krótkie podróże mogą stać się źródłem stresu i nieoczekiwanych problemów.
To wyraźny sygnał, że relacje między Kanadą a USA stają się coraz bardziej napięte. Zwykły wyjazd turystyczny lub biznesowy nabiera nowego wymiaru dla podróżnych oznacza to ryzyko naruszenia prywatności i konieczność przygotowania się na szczegółowe kontrole.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
