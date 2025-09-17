Szok na rynku! Ceny spadają, ale w części sklepów trwa dramat konsumentów. Sprawdz gdzie zrobisz najtańsze zakupy?
Koszyk zakupowy w dół! W sierpniu zrobimy zakupy taniej niż w lipcu. Dobra wiadomość dla portfeli: zakupy codziennego użytku staniały w Polsce! W sierpniu koszyk najpopularniejszych produktów kosztował średnio o około 2 zł mniej niż w lipcu. To symboliczny, ale realny oddech w dobie rosnących cen.
Gdzie zaoszczędzisz najwięcej?
Najtańszy sklep w rankingu pozostaje bez zmian to Auchan. Tam koszyk kosztuje najmniej spośród badanych sieci. Z kolei najdroższe zakupy zrobisz w Netto. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem sięga kilkudziesięciu złotych to codziennie odczuwalna różnica dla każdej rodziny.
Ceny w większości sieci spadły 9 z 13 sieci odnotowało obniżki. Ale nie wszędzie w czterech sklepach ceny wzrosły. W E.Leclerc ceny spadły najbardziej. W POLOmarkecie było odwrotnie – wzrost wyraźnie widoczny.
Co tak naprawdę kupujesz taniej?
To nie są drobne produkty te, które wypełniają lodówkę i szafki dnia codziennego: nabiał, warzywa, podstawowe środki chemii domowej. Na przykład pomidory potaniały aż o ponad 20 procent. Z drugiej strony kawa i żel pod prysznic podrożały te pozycje przypomną, że oszczędzać nie oznacza, że wszystko tanieje.
Co to oznacza dla Ciebie?
Codzienne zakupy naprawdę mogą być tańsze. Zwróć uwagę, w którym sklepie robisz zakupy różnice się sumują. Warto planować zakupy jeśli możesz, wybierz miejsce z niższymi cenami. Unikaj impulsywnych zakupów, szczególnie produktów, które drożeją.
Nawet mała oszczędność dziennie to zauważalny efekt miesięczny. Stabilizacja cen staje się faktem. Dla konsumentów to szansa na oddech, ale też sygnał, że warto patrzeć uważnie na koszyk zakupowy — to on decyduje o tym, ile zostaje w portfelu.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.