Szok na uczelniach! Profesorowie grożą wyjściem na ulice
Środowisko akademickie coraz głośniej domaga się zmian. Profesorowie, adiunkci i wykładowcy przyłączają się do nauczycieli szkół i zapowiadają walkę o wyższe wynagrodzenia. Jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione do końca sierpnia, już 1 września – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – mogą wyjść na ulice.
Nauczyciele akademiccy żądają podwyżek. Grożą strajkiem od września
Napięcie w środowisku akademickim rośnie. Po nauczycielach szkół podstawowych i średnich, teraz również wykładowcy i profesorowie postanowili upomnieć się o wyższe wynagrodzenia. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP ogłosiła pogotowie protestacyjne i domaga się 10-procentowych podwyżek już od 1 października 2025 roku. Jeśli rząd nie spełni ich postulatów, akademicy zapowiadają, że wyjdą na ulice 1 września – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Postulaty środowiska akademickiego
Żądania profesorów i wykładowców są tożsame z tymi, które zgłaszają nauczyciele zatrudnieni w szkołach. Oprócz 10-procentowych podwyżek jeszcze w tym roku, środowisko domaga się przyspieszenia prac nad obywatelskim projektem ustawy, zakładającym powiązanie wysokości płac nauczycieli i akademików ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
Przedstawiciele Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki podkreślają, że od lat obserwują marginalizację pracowników naukowych i spadek realnej wartości ich zarobków. – Brakuje nie tylko środków, ale i woli politycznej, by traktować naukę jako inwestycję, a nie koszt – zaznaczono w stanowisku.
Ile zarabiają profesorowie?
Zgodnie z obowiązującymi stawkami, wynagrodzenia kształtują się następująco: profesor zwyczajny otrzymuje 9370 zł brutto, profesor uczelni – 7777 zł, adiunkt – 6840 zł, a inni nauczyciele akademiccy – 4685 zł. Choć w lutym 2025 r. minister nauki przeznaczył 800 mln zł na podwyżki średnio o 5 proc., akademicy oceniają, że było to niewystarczające.
RSWiN ZNP chce, by wynagrodzenie profesora zwyczajnego wynosiło co najmniej dwukrotność średniej krajowej, która w pierwszej połowie 2025 roku wynosiła 8828 zł brutto. Tymczasem prognozy na 2026 rok wskazują, że podwyżki ograniczą się do symbolicznych 3 proc., powiązanych jedynie ze wskaźnikiem inflacji.
Groźba protestu
Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, wykładowcy i profesorowie grożą protestem, który miałby rozpocząć się już 1 września. Do wspólnej akcji przyłączą się także nauczyciele z ZNP. Środowisko akademickie podkreśla, że sytuacja uczelni wyższych wymaga systemowych rozwiązań, a dalsze lekceważenie ich problemów może doprowadzić do paraliżu całego szkolnictwa wyższego w Polsce.
