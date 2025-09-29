Szok! Tak zmiana czasu wpłynie na twoją pensję. Sprawdź, czy ty też skorzystasz
Zmiana czasu z letniego na zimowy to dla jednych dodatkowa godzina snu, a dla innych… niespodziewany zastrzyk gotówki. Cofnięcie zegarów oznacza bowiem, że część pracowników spędzi w pracy o godzinę dłużej, a Kodeks pracy jasno przewiduje, że za ten czas należy się dodatkowe wynagrodzenie. Niewielu zatrudnionych zdaje sobie z tego sprawę, choć różnica może być odczuwalna w portfelu.
Zmiana czasu wpłynie na pensję. Nie wszyscy pracownicy o tym wiedzą
Już w ostatni weekend października Polacy znów przestawią zegarki z czasu letniego na zimowy. Choć większość zyska dodatkową godzinę snu, dla pracowników wykonujących nocne dyżury oznacza to jedną godzinę pracy więcej – i konkretne konsekwencje finansowe. Zgodnie z Kodeksem pracy, ten czas musi zostać odpowiednio rozliczony, a pracownikowi przysługuje rekompensata w formie dodatku do pensji lub czasu wolnego.
Kiedy nastąpi zmiana czasu?
W 2025 roku zmiana z czasu letniego na zimowy odbędzie się w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października. Wskazówki zegara cofniemy z godziny 3:00 na 2:00, przez co doba wydłuży się o jedną godzinę. Choć dla większości Polaków oznacza to dłuższy odpoczynek, osoby pracujące w nocy spędzą w pracy godzinę więcej.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów reguluje stosowanie zmiany czasu w Polsce co najmniej do 2026 roku. Mimo że Unia Europejska od lat prowadzi dyskusję o zniesieniu tego obowiązku, do tej pory nie udało się wypracować wspólnego stanowiska wszystkich państw członkowskich.
Dodatkowa godzina = dodatkowe pieniądze
Pracownik, który ze względu na zmianę czasu przepracuje dodatkową godzinę, nie zostaje stratny. Zgodnie z przepisami, ta godzina traktowana jest jako nadliczbowa i rozliczana na szczególnych zasadach. Oznacza to, że należy się za nią normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 100 proc., ponieważ przypada w nocy z soboty na niedzielę.
Dodatkowo przysługuje dodatek nocny – co najmniej 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że jedna godzina pracy podczas zmiany czasu jest opłacana niemal podwójnie.
Możliwość odbioru czasu wolnego
Kodeks pracy przewiduje także drugą formę rekompensaty. Jeśli pracownik złoży wniosek, może zamiast pieniędzy otrzymać godzinę wolnego w innym terminie. Jeśli to pracodawca decyduje o udzieleniu czasu wolnego, wówczas wymiar ten musi wynieść półtorej godziny. Wybór zależy od wewnętrznych regulacji firmy, ale prawo jasno stanowi, że pracownik za dodatkowy czas pracy nie może pozostać bez rekompensaty.
Zdrowotne i społeczne skutki zmiany czasu
Poza kwestią wynagrodzenia, zmiana czasu ma także wymiar zdrowotny i społeczny. Badania pokazują, że rozregulowanie rytmu biologicznego prowadzi do problemów ze snem, spadku koncentracji i większego ryzyka wypadków. Nic dziwnego, że aż 84 proc. obywateli UE w konsultacjach publicznych opowiedziało się za likwidacją zmiany czasu.
Na razie jednak w Polsce obowiązuje dotychczasowy system, a więc nocna zmiana z 25 na 26 października będzie dla części osób oznaczać nie tylko dłuższą pracę, lecz także wyższą pensję.
