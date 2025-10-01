SZOK! Tych osób abonament RTV już NIE DOTYCZY. Lista zaskakuje
Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Prawo przewiduje szeroką listę zwolnień, obejmującą m.in. seniorów, osoby z niepełnosprawnościami czy bezrobotnych. Warto sprawdzić, czy należysz do tej grupy – bo oszczędności mogą sięgnąć kilkuset złotych rocznie.
Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Ważne informacje dla seniorów i nie tylko
Abonament RTV to jeden z najbardziej kontrowersyjnych obowiązków w Polsce. Każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, zgodnie z ustawą musi go zarejestrować i regularnie opłacać. W 2025 roku miesięczna stawka wynosi 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor lub oba urządzenia. Kara za brak rejestracji to aż 819 zł, a urząd skarbowy może dochodzić należności nawet za pięć lat wstecz. Niewiele osób wie jednak, że prawo przewiduje szeroki katalog osób zwolnionych z tego obowiązku.
Abonament RTV – kto jest zwolniony?
Najbardziej uprzywilejowaną grupą są osoby, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie. Jednak także młodsi seniorzy mogą skorzystać z ulgi. Dotyczy to osób po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 4090,86 zł brutto miesięcznie.
Z obowiązku opłat zwolnione są również osoby:
- posiadające I grupę inwalidzką lub znaczną niepełnosprawność,
- niewidome (ostrość wzroku poniżej 15%) i niesłyszące,
- inwalidzi i weterani wojenni oraz ich rodziny,
- pobierające rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (np. zasiłek okresowy, celowy, stały),
- osoby bezrobotne oraz posiadające prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.
Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?
Poza osobami powyżej 75. roku życia, które nie muszą składać żadnych dokumentów, pozostali uprawnieni muszą sami zgłosić się na pocztę. W placówce Poczty Polskiej należy przedstawić dokument tożsamości oraz zaświadczenie potwierdzające uprawnienie (np. decyzję ZUS). Na miejscu wypełnia się specjalny formularz „Wniosek o zwolnienie od opłat abonamentowych”.
Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. To ważne, ponieważ samo spełnienie kryteriów nie wystarczy – bez dopełnienia formalności można narazić się na kary za zaległości.
Dlaczego warto sprawdzić swoje uprawnienia?
Lista osób zwolnionych z abonamentu RTV jest szeroka i obejmuje nie tylko seniorów, lecz także osoby niepełnosprawne, bezrobotne czy korzystające z pomocy społecznej. Warto sprawdzić, czy przysługuje nam takie prawo, ponieważ w skali roku daje to oszczędność kilkuset złotych. Dla wielu domowych budżetów to realna ulga, a formalności są stosunkowo proste.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.