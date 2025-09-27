Szok! Ukraińcy stracą 800 plus? Decyzja Nawrockiego wstrząsnęła Polską
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę zmieniającą zasady wypłaty świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy. Od 2026 roku pieniądze trafią tylko do tych rodzin, w których rodzic pracuje – ZUS co miesiąc będzie to sprawdzał. Wyjątek przewidziano jedynie dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.
Nowe zasady dla świadczeń 800 plus dla obywateli Ukrainy
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która zmienia zasady przyznawania świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy. Od teraz wypłata pieniędzy będzie uzależniona od aktywności zawodowej rodzica, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc sprawdzi, czy dana osoba była zatrudniona w poprzednim miesiącu.
Świadczenia tylko dla pracujących
Nowe przepisy oznaczają, że rodziny, w których rodzic nie pracuje, stracą prawo do comiesięcznej wypłaty. Wyjątek wprowadzono dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami – w ich przypadku świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od statusu zawodowego.
Koniec z kolejnymi ustawami ws. pomocy
Szef kancelarii prezydenta podkreślił, że Karol Nawrocki nie podpisze już żadnej innej ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. To sygnał, że obecne regulacje mają być ostatecznym kształtem wsparcia i jednocześnie próbą ograniczenia wydatków państwa.
Zmiana wprowadzona przez prezydenta to wyraźny krok w stronę powiązania pomocy społecznej z aktywnością zawodową. Z jednej strony ma to zachęcić cudzoziemców do pracy w Polsce, z drugiej – zabezpieczyć system przed nadużyciami i nadmiernym obciążeniem budżetu.
