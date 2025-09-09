Szok w PKO BP. Dane pracowników ujawnione. Bank potwierdza incydent!
PKO Bank Polski potwierdził poważny incydent związany z ujawnieniem służbowych danych części pracowników. Informacja ta wywołała poruszenie wśród klientów i pracowników banku, choć – jak zapewnia instytucja – dane klientów oraz systemy transakcyjne nie zostały naruszone.
8 września bank otrzymał wiadomość od osoby podającej się za „testera”, która przekazała, że posiada służbowe dane kontaktowe części pracowników. Po weryfikacji zgłoszenia, PKO BP potwierdził, że incydent rzeczywiście miał miejsce.
Bank natychmiast zidentyfikował źródło wycieku i – jak twierdzi – luka została niezwłocznie usunięta. O sprawie poinformowano wszystkich pracowników, a działania podjęto we współpracy z instytucjami nadzorczymi oraz odpowiednimi służbami.
PKO BP uspokaja: klienci są bezpieczni
W oficjalnym komunikacie bank podkreślił, że sytuacja nie dotyczy systemów transakcyjnych. Co najważniejsze – dane klientów nie zostały ujawnione, podobnie jak prywatne dane pracowników czy informacje poufne spółek powiązanych z bankiem.
Co to oznacza dla czytelnika?
Choć dane klientów PKO BP pozostały bezpieczne, incydent pokazuje, jak łatwo może dojść do naruszenia wrażliwych informacji nawet w największych i najbardziej zaufanych instytucjach. Warto więc stale monitorować swoje dane, być czujnym na podejrzane wiadomości i przypominać sobie, jak wygląda bezpieczna komunikacja z bankiem.
