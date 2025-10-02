Szokująca decyzja ratusza! Trzaskowski ogłasza termin nocnej prohibicji w Warszawie!

2 października 2025 18:24 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od 1 czerwca 2026 roku w całym mieście zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Decyzja została podjęta w porozumieniu z radnymi Koalicji Obywatelskiej i ma być wprowadzana stopniowo.

Pierwszy etap wejdzie w życie już w listopadzie 2025 roku. Wtedy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie dwie dzielnice: Śródmieście i Pragę-Północ. Jeszcze w tym tygodniu Trzaskowski złoży wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, na której radni mają podjąć uchwałę w tej sprawie.

Prezydent podkreślił, że zakaz nie może być pustym gestem i musi być wsparty innymi działaniami. Wprowadzeniu prohibicji towarzyszyć mają dodatkowe patrole policji, analiza newralgicznych miejsc w stolicy oraz bieżące monitorowanie skutków nowych przepisów.

Choć decyzja budzi kontrowersje i część mieszkańców uważa, że ogranicza wolność, Trzaskowski zaznacza, że wprowadzenie nocnej prohibicji to oczekiwanie większości warszawiaków. Jego zdaniem ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych to sposób na poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście.

Warszawa dołącza w ten sposób do grona miast, które decydują się na twarde kroki wobec problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Władze ratusza liczą, że zakaz poprawi komfort życia mieszkańców i zmniejszy liczbę nocnych interwencji służb porządkowych.

 

 

 

 

