Szokujące dane! Nielegalne reklamy alkoholu bezkarne, ekspertka ujawnia skalę problemu.
Ekspertka: większość spraw o nielegalną reklamę alkoholu jest umarzana. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Bogusława Bukowska, ujawniła podczas posiedzenia sejmowej podkomisji, że z około 150 zgłoszonych podejrzeń dotyczących nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych, zdecydowana większość spraw została umorzona już na etapie postępowania przygotowawczego.
W większości przypadków jako powód podaje się brak znamion czynu zabronionego. Tylko niewielka część przypadków trafiła do sądów, a jeszcze mniej zakończyło się wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem.
Bukowska podkreśliła, że nawet warunkowe umorzenie postępowania można uznać za pewien sukces, ponieważ stwierdza się w nim, że czyn zakazany miał miejsce. Dodała, że wiele z działań promocyjnych i reklamowych łamie ustawę o wychowaniu w trzeźwości, jednak system reagowania jest wyjątkowo nieskuteczny.
Eksperci w wypowiedziach dla mediów zwracają uwagę, że reklamy alkoholu – w tym te formułowane subtelnie poprzez produkty „zero procent” — często balansują na granicy prawa, korzystając z luk legislacyjnych. Przez to konsumenci mogą być wprowadzani w błąd, a odpowiedzialność prawna ucieka w niedopowiedzeniach.
Gdy reklama alkoholu łamie prawo, oczekujemy sankcji — jednak rzeczywistość pokazuje, że pozostają one rzadkością. Jako konsument masz prawo oczekiwać transparentności i rzetelności komunikatów marketingowych. Jeżeli natkniesz się na reklamę, która wydaje się manipulacyjna — zgłaszaj ją odpowiednim instytucjom, jak Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom czy UOKiK. W dłuższej perspektywie presja społeczna i kontrola obywatelska mogą zmusić organy ścigania i legislatorów do realnego działania, a także ograniczyć eskapady marketingowe branży alkoholowej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
