Szokujące dane! Polacy masowo tracą na lokatach. Eksperci wskazują najlepsze sposoby
Polacy coraz częściej przekonują się, że lokaty bankowe, które przez lata uchodziły za bezpieczny sposób oszczędzania, dziś nie spełniają swojej roli. Niskie oprocentowanie sprawia, że przy rosnących cenach pieniądze na depozytach realnie tracą na wartości. Eksperci alarmują, że czas zmienić nawyki finansowe i wskazują alternatywy, które mogą skuteczniej chronić oszczędności.
Polacy wciąż trzymają miliardy złotych na lokatach bankowych, choć realnie tracą na tym swoje oszczędności. Przy inflacji, która wciąż podbija ceny, a oprocentowaniu depozytów znacznie niższym od tempa wzrostu kosztów życia, pieniądze na lokatach stopniowo tracą wartość. Ekonomiści biją na alarm: czas porzucić złudzenie, że lokata to skuteczna ochrona przed inflacją.
Lokata nie chroni przed utratą wartości pieniędzy
Według danych NBP oprocentowanie lokat w większości banków waha się między 1 a 3 proc. rocznie. Tymczasem inflacja w Polsce, nawet jeśli spadła poniżej rekordowych poziomów, nadal jest wyraźnie wyższa od oferowanych odsetek. Oznacza to, że realna wartość zgromadzonych środków kurczy się z każdym miesiącem.
Specjaliści podkreślają, że w czasach wysokiej inflacji i niskiego oprocentowania lokaty spełniają jedynie funkcję przechowania pieniędzy, a nie ich pomnażania. – Trzymanie dużych kwot na lokatach można porównać do powolnego oddawania bankowi części swoich oszczędności – komentuje ekonomista Marek Zuber.
Gdzie szukać alternatywy?
Eksperci wskazują kilka bezpieczniejszych sposobów ochrony kapitału. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe, zwłaszcza te indeksowane inflacją. Dzięki nim wartość oszczędności rośnie w tempie zbliżonym do wzrostu cen.
Drugą opcją są fundusze inwestycyjne o niskim ryzyku, takie jak fundusze obligacyjne czy mieszane, które pozwalają zdywersyfikować portfel i uniknąć strat związanych z inflacją.
Niektórzy eksperci sugerują także inwestycje w złoto i metale szlachetne, które od lat uznawane są za bezpieczną przystań w trudnych czasach. – Złoto nie daje odsetek, ale zachowuje wartość w długim okresie i często zyskuje, gdy rynek jest niepewny – zaznacza doradca finansowy.
Nowe trendy w oszczędzaniu
Część Polaków zaczyna też kierować się w stronę tzw. kont oszczędnościowych z elastycznym oprocentowaniem, które często oferują lepsze warunki niż tradycyjne lokaty. Popularność zyskują również produkty inwestycyjne łączące ochronę kapitału z możliwością dodatkowego zysku, choć tutaj kluczowe jest dokładne czytanie umów i analiza ryzyka.
Eksperci są zgodni – era traktowania lokaty jako gwarancji bezpiecznego zysku minęła. Polacy muszą nauczyć się bardziej świadomie zarządzać swoimi finansami i szukać rozwiązań, które faktycznie ochronią ich oszczędności przed inflacją.
