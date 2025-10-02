Szokujące doniesienia! Były prezydent trafił do szpitala po nagłej próbie otrucia.

2 października 2025 18:57 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Były prezydent hospitalizowany w Rosji po próbie otrucia! Co wiemy o tajemniczym incydencie? Według nieoficjalnych doniesień polityk miał nagle poczuć się bardzo źle. W trakcie spotkania w Moskwie doszło u niego do gwałtownych ataków kaszlu i duszności. Lekarze, którzy przeprowadzili badania, mieli odkryć w jego organizmie ślady substancji trującej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Doniesienia te budzą ogromne emocje i spekulacje. Jeśli potwierdzi się, że były prezydent został otruty, będzie to kolejny przypadek ataku z użyciem trucizny wobec osoby publicznej związanej z reżimami autorytarnymi. Historia zna podobne incydenty, w których wykorzystanie toksyn stawało się narzędziem walki politycznej i eliminacji przeciwników.

Stan Baszara al-Asada miał się poprawić po interwencji lekarzy, ale jego nagła choroba wywołała falę komentarzy. Pojawiają się pytania, kto mógł stać za próbą otrucia i jaki był jej cel. Czy chodziło o wewnętrzne rozgrywki polityczne w Syrii, sygnał ostrzegawczy wobec samego Asada, czy może o element większej gry, w której Rosja odgrywa kluczową rolę?

Sam incydent rodzi też kolejne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa polityków schronionych w Rosji. Od lat mówi się, że Moskwa nie jest miejscem wolnym od ryzyka, a wręcz przeciwnie – wielu działaczy i przeciwników Kremla właśnie tam doświadczało zamachów na życie. Jeśli doniesienia o próbie otrucia Asada są prawdziwe, historia zatacza niepokojący krąg.

Hospitalizacja byłego syryjskiego prezydenta staje się także problemem wizerunkowym dla Rosji. Kreml, który przedstawia się jako gwarant stabilności i sojusznik reżimów bliskowschodnich, musi teraz tłumaczyć, jak doszło do takiego incydentu na jego terytorium. Sprawa może podważyć obraz Rosji jako bezpiecznego schronienia i ujawnić, jak naprawdę wygląda tamtejsza polityczna gra w cieniu.

Na razie pozostaje wiele niewiadomych, ale jedno jest pewne – sprawa wywołała globalne poruszenie i stanie się kolejnym elementem dyskusji o kulisach władzy, zdradach i śmiertelnych rozgrywkach politycznych, w których trucizna od wieków bywa jednym z najgroźniejszych narzędzi.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

