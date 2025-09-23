Szokujące słowa premiera. Polska odpowie siłą na prowokacje Rosji?
Donald Tusk ostrzega, że Polska zareaguje stanowczo na każde naruszenie przestrzeni powietrznej. To odpowiedź na prowokacje rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem i coraz głośniejsze apele w NATO o twardą reakcję, nawet zestrzeliwanie maszyn.
Tusk: Polska gotowa do zdecydowanej reakcji na naruszenia przestrzeni powietrznej
Rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej państw NATO wywołały dyskusję o możliwych reakcjach Sojuszu. Premier Donald Tusk we wtorkowym wpisie na platformie X zapowiedział, że Polska jest przygotowana na stanowcze działania wobec naruszeń.
Jasny sygnał premiera
– Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji na wszelkie naruszenia przestrzeni powietrznej. W takiej sytuacji liczę na jednoznaczne i pełne poparcie ze strony naszych sojuszników – napisał Tusk.
Dzień wcześniej premier podkreślił podczas konferencji prasowej, że decyzje o zestrzeliwaniu obiektów będą podejmowane natychmiast, jeśli naruszą polskie terytorium. – Tu nie ma o czym dyskutować – mówił. Jednocześnie zaznaczył, że w sytuacjach „nie do końca jasnych” należy działać ostrożnie i po dokładnej analizie.
Rosyjskie naruszenia i eskalacja napięcia
W ostatnich dniach doszło do serii incydentów w rejonie Bałtyku. W piątek rano trzy rosyjskie myśliwce MIG-31 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii nad wyspą Vaindloo, przebywając tam około 12 minut. Kilka godzin później dwa kolejne samoloty wykonały niski przelot nad platformą wiertniczą Petrobalticu na Bałtyku.
Te wydarzenia wpisują się w rosnące napięcie w regionie. Eksperci wskazują, że Rosja testuje gotowość państw NATO i ich determinację w obronie własnej przestrzeni powietrznej.
Reakcje polityków NATO
Rosyjskie działania spotkały się ze zdecydowaną krytyką części przywódców. Prezydent Czech Petr Pavel stwierdził, że Sojusz powinien odpowiadać stanowczo, „łącznie z ewentualnym zestrzeleniem rosyjskich maszyn”.
W podobnym tonie wypowiadają się także politycy z krajów bałtyckich, którzy od dawna apelują o bardziej zdecydowaną postawę NATO wobec rosyjskich prowokacji.
Polska stawia na solidarność sojuszniczą
Deklaracja Donalda Tuska wpisuje się w strategię wzmacniania współpracy w ramach NATO. Premier podkreśla, że Polska będzie reagować bez kompromisów na naruszenia jej granic, ale jednocześnie oczekuje solidarności i pełnego wsparcia ze strony sojuszników.
Incydenty z udziałem rosyjskich samolotów pokazują, że Bałtyk pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych obszarów Europy, a napięcia w regionie mogą w każdej chwili eskalować.
