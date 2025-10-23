Szokujące wyniki badań! Połączenie marihuany i tytoniu wpływa na strukturę mózgu.
Używanie marihuany i tytoniu jednocześnie może zmieniać ludzki mózg. Naukowcy ostrzegają. Nowe badania amerykańskich naukowców ujawniły niepokojące fakty.
Osoby, które jednocześnie używają konopi i tytoniu, wykazują wyraźne zmiany w strukturze mózgu. Najbardziej narażone są obszary odpowiedzialne za pamięć, emocje i podejmowanie decyzji.
Badacze z Uniwersytetu Wisconsin przeanalizowali obrazy mózgów osób palących wyłącznie marihuanę, tylko tytoń oraz obu substancji naraz. Wyniki były jednoznaczne. U osób łączących konopie z papierosami zauważono pogrubienie niektórych obszarów kory mózgowej oraz zmniejszenie objętości hipokampa części odpowiadającej za zapamiętywanie i przetwarzanie informacji.
Zdaniem naukowców, takie zmiany mogą prowadzić do problemów z koncentracją, zwiększonej impulsywności i zaburzeń emocjonalnych. Co więcej, wpływ obu substancji wydaje się wzajemnie wzmacniać, co oznacza, że ich łączenie może być bardziej szkodliwe niż używanie ich osobno.
„To nie jest neutralne połączenie” podkreślają badacze. Regularne sięganie po marihuanę i tytoń jednocześnie może przyspieszać procesy neurodegeneracyjne, a w dłuższej perspektywie zwiększać ryzyko chorób psychicznych, w tym depresji i zaburzeń lękowych.
Co to oznacza dla użytkowników?
Eksperci apelują o ostrożność. Choć marihuana bywa postrzegana jako „mniej szkodliwa” niż tytoń, ich łączenie to zupełnie inna historia. Nawet okazjonalne palenie może wpływać na sposób działania mózgu, a skutki mogą utrzymywać się przez lata.
Naukowcy planują kontynuować badania, by dokładniej zrozumieć, jak współdziałanie obu substancji wpływa na układ nerwowy. Jedno jest pewne mózg reaguje na takie połączenie znacznie silniej, niż wielu użytkowników mogłoby przypuszczać.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.