Szokujące wyniki głosowania w Sejmie. Koalicja się sypie przez CPK?
Sejm rozpalił polityczną burzę – projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym nie został odrzucony, a sprawa CPK stała się zarzewiem poważnego rozłamu w koalicji rządzącej. Głosowanie ujawniło głębokie podziały w Polsce 2050, które mogą wstrząsnąć stabilnością rządu i przesądzić o przyszłości jednej z największych inwestycji w kraju.
Rozłam w koalicji. Spór o przyszłość CPK trafia do komisji
W Sejmie rozegrała się jedna z najważniejszych batalii politycznych tej jesieni. Posłowie zajmowali się prezydenckim projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Choć opozycja liczyła na jego szybkie odrzucenie, projekt Karola Nawrockiego pozostaje w grze – trafi do dalszych prac w komisjach.
Podzielona większość
Największe emocje wywołała postawa Polski 2050. To właśnie w tym klubie doszło do głębokiego rozłamu – część posłów głosowała za odrzuceniem projektu, część go poparła, a kilku wstrzymało się od głosu. Ten brak jednomyślności przesądził o tym, że wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu przepadł.
Platforma Obywatelska jako jedyna zachowała pełną dyscyplinę – wszyscy posłowie KO zagłosowali przeciw projektowi. Z kolei prezydencka propozycja zyskała pełne poparcie PiS i części Konfederacji.
Prezydencki projekt i jego znaczenie
Projekt ustawy ma na celu przywrócenie Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu statusu strategicznej inwestycji państwowej. Zakłada m.in. uproszczenie procedur administracyjnych i zabezpieczenie finansowania w taki sposób, by kolejne rządy nie mogły łatwo wstrzymać przedsięwzięcia.
Prezydent Karol Nawrocki przekonuje, że CPK to inwestycja cywilizacyjna, której realizacja wzmocni bezpieczeństwo i konkurencyjność Polski w Europie. – „To nie jest projekt partyjny, lecz narodowy” – podkreślał w ostatnich wystąpieniach.
Polityczne konsekwencje
Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że przyszłość CPK staje się linią podziału nie tylko pomiędzy obozem rządowym i opozycją, ale także wewnątrz samej koalicji. Rozłam w klubie Polski 2050 może mieć poważne konsekwencje polityczne, osłabiając jedność bloku wspierającego rząd Donalda Tuska.
Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w sejmowych komisjach. To tam rozstrzygnie się, czy CPK zyska nowe ramy prawne, czy też zostanie ponownie zahamowane. Jedno jest pewne – temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jeszcze długo nie zniknie z politycznej agendy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.