Szokujace zmiany w kodeksie pracy! Ci pracownicy mają pracować tylko 7 godzin dziennie.

24 sierpnia 2025 16:25 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Nad polskimi rodzinami może zawisnąć prawdziwa rewolucja. W Sejmie trwa gorąca debata nad petycją, która zakłada wprowadzenie 7-godzinnego dnia pracy dla rodziców dzieci do 13. roku życia oraz przyznanie im dodatkowych 3 dni urlopu na każde dziecko – finansowanych w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracodawców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Recepta na kryzys demograficzny

Celem projektu jest poprawa dramatycznej sytuacji demograficznej i zwiększenie dzietności w Polsce. Skrócony czas pracy – średnio 35 godzin tygodniowo w pięciodniowym systemie – ma dać rodzicom więcej czasu na życie rodzinne, ułatwić codzienną logistykę i jednocześnie nie obciążać nadmiernie budżetów firm. Wyjątkiem mają być pracownicy w systemach szczególnych, jak ruch ciągły czy ochrona.

Nowe przywileje dla rodziców

To jednak nie wszystko. Projekt przewiduje również:

  • rozwój przyzakładowych żłobków i przedszkoli,
  • zakaz dyskryminacji pracowników posiadających dzieci,
  • wydłużenie ochrony dla kobiet w ciąży i po porodzie.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, Polska może stać się jednym z nielicznych krajów w Europie, które tak mocno stawiają na rodzinne przywileje.

Przełom w kodeksie pracy?

Dla wielu rodziców to szansa na lepsze godzenie obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. Krytycy ostrzegają jednak, że zmiany mogą wywołać napięcia na rynku pracy i zwiększyć koszty funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

Jedno jest pewne – nadchodzące decyzje mogą całkowicie odmienić codzienność setek tysięcy polskich rodzin. Czy Sejm zdecyduje się na ten odważny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

 

 

 

Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl 

