Szokujący akt wandalizmu! Pomnik Jana Pawła II sprofanowany farbą i symbolami komunistycznymi.
W Rzymie doszło do aktu wandalizmu, który wstrząsnął zarówno Polakami, jak i mieszkańcami Włoch. Pomnik Jana Pawła II znajdujący się przed dworcem Termini został sprofanowany.
Na powierzchni monumentu pojawiły się obraźliwe napisy i symbole namalowane farbą, w tym sierp i młot.
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech wydała oświadczenie, w którym nazwała zdarzenie szczególnie bolesnym. Podkreślono, że atak wymierzony w wizerunek papieża Polaka to nie tylko wandalizm, ale także profanacja symbolu, który dla milionów ludzi na całym świecie pozostaje uosobieniem dialogu, pokoju i solidarności.
Dyplomaci wyrazili wdzięczność władzom Rzymu za szybką reakcję i działania zmierzające do przywrócenia pomnika do pierwotnego stanu. Podkreślono również, że ochrona miejsc pamięci i symboli historycznych to obowiązek wspólnoty międzynarodowej, niezależnie od różnic politycznych czy światopoglądowych.
Incydent wzbudził liczne komentarze we włoskiej i polskiej przestrzeni publicznej. Dla wielu osób był to akt wymierzony w wartości uniwersalne, które reprezentował Jan Paweł II — szacunek dla drugiego człowieka, solidarność i budowanie mostów między narodami.
Sprawa jest obecnie badana przez włoskie służby. Śledczy analizują nagrania z monitoringu i zbierają dowody, aby ustalić sprawców tego czynu. W Rzymie pojawiły się głosy, że profanacja pomnika to nie tylko wandalizm, ale również prowokacja polityczna, mająca na celu wzbudzenie społecznych emocji i podziałów.
Atak na pomnik papieża Polaka pokazał, że nawet symbole pokoju i pojednania mogą stać się celem nienawiści. Dla Polaków, którzy od lat odwiedzają to miejsce w sercu Rzymu, to cios szczególnie dotkliwy i trudny do zaakceptowania.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
