Tajemnicza śmierć kobiety pod Warszawą. Sprawę bada prokuratura. Wydano komunikat

3 września w Stefanowie znaleziono zwłoki Aleksandry A. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. Śledczy podejrzewają, że ktoś mógł doprowadzić namową lub przez udzielenie pomocy kobietę do targnięcia się na własne życie.Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała komunikat dotyczący postępowania prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Śledztwo dotyczy czynu z art. 151 kodeksu karnego – doprowadzenia namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie.
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował, że funkcjonariusze Policji z KPP w Piasecznie wykonują czynności procesowe w sprawie śmierci Aleksandry A., której zwłoki ujawniono 3 września 2025 roku w miejscowości Stefanowo.
Sekcja zwłok nie ujawniła śladów przemocy
Przeprowadzone oględziny i sekcja zwłok zmarłej nie dostarczyły dowodów wskazujących na przyczynienie się osób trzecich do zdarzenia. Niemniej prokuratura oczekuje na pełną opinię biegłego, a czas jej uzyskania jest warunkowany koniecznością przeprowadzenia dodatkowych zleconych w tej sprawie badań.
To oznacza, że śledczy nie wykluczyli całkowicie udziału innych osób w śmierci kobiety. Choć pierwsze ustalenia nie wskazują na bezpośrednie przyczynienie się kogoś do tragedii, prokuratura sprawdza, czy ktoś nie nakłonił Aleksandry A. do popełnienia samobójstwa.
Zgodnie z polskim prawem, doprowadzenie namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli sprawca działa z motywów zasługujących na szczególne potępienie, może mu grozić kara od roku do 10 lat więzienia.
Przesłuchiwani są świadkowie. Telefon zabezpieczony kodem
W toku postępowania przesłuchiwani są świadkowie, w tym również osoby wskazane przez osobę najbliższą pokrzywdzonej, które nawiązały kontakt na skutek zamieszczonych w przestrzeni publicznej informacji po zaistnieniu zdarzenia.
Śledztwo prowadzone jest wielowątkowo, na bieżąco planowane są kolejne ustalenia i czynności dowodowe. To sugeruje, że sprawa może być bardziej skomplikowana niż początkowo zakładano.
Kluczowym elementem śledztwa może okazać się telefon komórkowy zmarłej. Dotychczas nie zapoznano się z jego zawartością, ponieważ telefon zabezpieczony jest nieznanym dotychczas kodem PIN.
Prokuratura podkreśla, że „mając na uwadze dbałość aby nie utracić informacji na skutek przedwczesnych działań przez osoby nie posiadające w tym zakresie wiedzy specjalnej, uzyskanie przedmiotowych danych wymaga ekspertyzy biegłego, która została już zlecona”.
Co kryje się za art. 151 kodeksu karnego?
Artykuł 151 kodeksu karnego dotyczy bardzo delikatnej materii. Penalizuje on doprowadzenie namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie. W praktyce może to oznaczać różne zachowania:
Namowa – to nakłanianie, zachęcanie, przekonywanie kogoś do popełnienia samobójstwa. Może odbywać się przez słowa, pisma, gestykulację czy inne formy komunikacji.
Udzielenie pomocy – to rzeczywiste wsparcie osoby, która chce popełnić samobójstwo. Może polegać na dostarczeniu środków do popełnienia czynu, wskazaniu sposobu, usunięciu przeszkód czy nawet asystowaniu przy samobójstwie.
Jak wyjaśniają prawnicy, przestępstwo to jest szczególnie trudne do udowodnienia, ponieważ główny świadek – ofiara – nie może zeznawać. Kluczowe znaczenie mają więc ślady elektroniczne, świadkowie oraz analiza okoliczności poprzedzających śmierć.
Co to oznacza dla ciebie?
Sprawa z Stefanowa zwraca uwagę na ważne zagadnienia społeczne i prawne, które mogą dotknąć każdego.
Dla najbliższych osób w kryzysie: Jeśli ktoś z twojego otoczenia przechodzi przez trudny okres, pamiętaj o granicach pomocy. Nigdy nie lekceważ próśb o pomoc ani sygnałów ostrzegawczych. Ale równie ważne jest, by nie podejmować radykalnych decyzji w czyimś imieniu.
Dla komunikacji w internecie: Sprawiedliwość może sięgać po każde słowo napisane w sieci. Wiadomości, posty, komentarze – wszystko może stać się dowodem w sprawie. To przypomnienie, jak ważne jest przemyślane komunikowanie się, szczególnie z osobami w kryzysie.
Dla społeczeństwa: Statystyki pokazują, że w Polsce w 2024 roku odnotowano spadek liczby samobójstw o 21,4% w porównaniu z 2014 rokiem. Było ich 4845 w 2024 roku wobec 6165 w 2014. To efekt działań prewencyjnych i większej świadomości społecznej.
Gdzie szukać pomocy: Jeśli ty lub ktoś z twojego otoczenia potrzebuje wsparcia: telefon zaufania 116 123, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Poradnie Zdrowia Psychicznego. Pamiętaj – każde życie jest cenne i zawsze można znaleźć rozwiązanie.
Śledztwo w Stefanowie pokazuje, że prawo traktuje poważnie każdą sytuację, w której ktoś może przyczynić się do tragedii. To przestroga, ale też sygnał, że system stara się chronić najbardziej wrażliwych.
