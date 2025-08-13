Tajemnicza telekonferencja z Białym Domem! O czym rozmawia prezydent Polski z Trumpem?
Prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w rozmowach z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Telekonferencja zorganizowana przez Biały Dom poprzedza planowane spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem, które może przesądzić o przyszłości Kijowa i całego regionu.
Połączenie z Białym Domem. Prezydent Nawrocki rozmawia z Trumpem o Ukrainie
Polski prezydent Karol Nawrocki bierze udział w międzynarodowych konsultacjach dotyczących przyszłości Ukrainy. Jak poinformowała Telewizja Republika, w środę po południu Nawrocki łączy się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz liderami państw europejskich, by omówić rosyjską agresję i możliwe scenariusze jej zakończenia. Spotkanie odbywa się w formie telekonferencji zorganizowanej przez Biały Dom, a według kancelarii prezydenta RP jest przygotowaniem do rozmów zaplanowanych na Alasce.
W tle planowane spotkanie Trump–Putin
Już w piątek Donald Trump ma spotkać się osobiście z Władimirem Putinem. Rozmowy przywódców USA i Rosji mają dotyczyć sposobów zakończenia trwającego od trzech lat konfliktu na Ukrainie. Jednak brak zaproszenia dla prezydenta Ukrainy wzbudza wśród ekspertów poważne obawy. Wybór Alaski jako miejsca szczytu niektórzy odczytują jako sygnał, że Trump może przygotowywać propozycję porozumienia, które ograniczyłoby suwerenność Kijowa.
Kontrowersyjne scenariusze pokojowe
Według doniesień medialnych, w tym publikacji szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”, rozważany jest wariant zakładający wstrzymanie procesu wstąpienia Ukrainy do NATO oraz jej częściową „demilitaryzację”. Takie rozwiązanie – zdaniem komentatorów – uczyniłoby kraj znacznie bardziej podatnym na przyszłą agresję Rosji.
Polska w gronie decydentów
Udział Karola Nawrockiego w rozmowach z europejskimi przywódcami i prezydentem USA ma podkreślać zaangażowanie Polski w sprawy bezpieczeństwa regionu. Warszawa od początku wojny wspiera Kijów politycznie, militarnie i humanitarnie, a obecne konsultacje mogą przesądzić o tym, w jakim kierunku pójdą rozmowy pokojowe.
