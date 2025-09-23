Tajemnicze światła nad Bałtykiem. Świadkowie mówią o ogromnym obiekcie widocznym z Pomorza
Nad Bałtykiem doszło do niezwykłego zjawiska, które przyciągnęło uwagę mieszkańców Pomorza. W poniedziałkowy wieczór, między godziną 19:20 a 19:27, nad horyzontem pojawiło się kilka intensywnie pomarańczowych punktów ułożonych w niemal idealnym szyku. Światła układały się w kształt przypominający ogromny obiekt i były doskonale widoczne z Cedr Wielkich, oddalonych o około 20 kilometrów od Gdańska.
Świadkowie zdarzenia relacjonują, że całość trwała około siedmiu minut. Punkty na niebie były wyraźnie oddzielone, a ich symetryczne ułożenie sprawiało wrażenie kontrolowanego układu, a nie przypadkowego zjawiska. Wielu obserwatorów podkreślało, że kształt formacji mógł sugerować jeden ogromny obiekt poruszający się nad wodami Bałtyku.
Mieszkańcy, którzy byli świadkami zdarzenia, przyznają, że widok wzbudzał zarówno zachwyt, jak i niepokój. Dla części z nich była to sytuacja absolutnie wyjątkowa – nie przypominała ani ruchu samolotów pasażerskich, ani znanych zjawisk atmosferycznych.
Na ten moment nie ma oficjalnych informacji, czym dokładnie były tajemnicze światła. Niektórzy sugerują, że mogły to być satelity lub inne elementy techniczne, jednak dla wielu pozostaje to wydarzenie niewyjaśnioną zagadką.
Zjawisko z Cedr Wielkich wywołało burzę komentarzy w internecie – mieszkańcy regionu publikują swoje relacje i zdjęcia, domagając się wyjaśnień. Niezależnie od tego, czym okażą się tajemnicze punkty, wydarzenie to na długo zapisze się w pamięci świadków jako jedno z najbardziej niezwykłych widoków nad Bałtykiem.
