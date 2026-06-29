Temperatura asfaltu parzy łapy psów. Prosty test 5 sekund uratuje Twojego pupila przed cierpieniem
Afrykańskie upały mocno dają się we znaki czworonogom mieszkającym na miejskich osiedlach. Jak w prosty sposób sprawdzić, czy chodnik w Twojej okolicy nie jest zbyt gorący dla psa i nie doprowadzi do bolesnych oparzeń?
Asfalt rozgrzewa się dużo bardziej, niż myślisz
Badania opublikowane w Journal of Small Animal Practice wskazują, że asfalt w słoneczny dzień, przy temperaturze powietrza 25 stopni, może rozgrzać się nawet do 52 stopni – a przy 35 stopniach powietrza nawierzchnia osiąga nawet 65 stopni. Opuszki psich łap, choć zbudowane z twardszej, zrogowaciałej skóry, nie są odporne na taką temperaturę – oparzenia mogą wystąpić już po około 60 sekundach kontaktu z rozgrzaną powierzchnią. Problem dotyczy nie tylko asfaltu – betonowe place i kostka brukowa również potrafią magazynować ciepło przez wiele godzin, a sztuczna trawa bywa wręcz gorętsza niż klasyczny asfalt.
Test, który zajmuje 5 sekund i może uratować Twojemu psu łapy
Zasada jest prosta: przyłóż wierzch własnej dłoni płasko do chodnika lub asfaltu i przytrzymaj go tam przez pełne 5 sekund. Jeśli nie jesteś w stanie wytrzymać tego czasu z powodu bólu lub silnego pieczenia, to znaczy, że nawierzchnia jest zbyt gorąca również dla delikatnych opuszek Twojego psa – i pies w ogóle nie powinien po niej teraz chodzić. To test, który warto wykonać przed każdym letnim spacerem, najlepiej zanim w ogóle wyjdziesz z domu z psem na dworze.
Jak rozpoznać, że pies już ma poparzone łapy
Reakcja psa na poparzenie bywa subtelna, zwłaszcza u zwierząt o wysokiej tolerancji bólu. Sygnałami ostrzegawczymi są: kulawe chodzenie albo odmowa dalszego marszu, intensywne lizanie lub gryzienie łap, widoczne zaczerwienienie, pęcherze lub schodząca skóra na opuszkach. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, jak najszybciej skonsultuj się z weterynarzem – oparzenia opuszek bywają bolesne i łatwo się zakażają ze względu na stały kontakt z podłożem.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie spacerować z psem w upały
- Wykonuj test 5 sekund każdego dnia przed wyjściem na spacer w słoneczne, upalne dni – temperatura nawierzcni zmienia się z dnia na dzień.
- Wybieraj spacery po trawie, w zacienionych alejkach parkowych lub leśnych ścieżkach – to znacznie chłodniejsze podłoże niż rozgrzany chodnik czy ulica.
- Planuj dłuższe, aktywne spacery na bardzo wczesny ranek lub późny wieczór, gdy słońce jest już niskie, a nawierzchnia zdążyła ostygnąć – w środku dnia ogranicz wyjścia do szybkiego załatwienia potrzeb fizjologicznych.
- Jeśli musisz przejść przez rozgrzaną ulicę, wybierz najkrótszą możliwą trasę i, jeśli to możliwe, prowadź psa przy krawężniku, po trawniku dla pieszych.
- Jeśli podejrzewasz poparzenie, przemyj łapy psa chłodną – ale nie lodowatą – wodą przez 10-20 minut i jak najszybciej skontaktuj się z weterynarzem.
- Rozważ buty ochronne dla psa na bardzo upalne dni, jeśli regularnie spacerujecie po twardych, miejskich nawierzchniach – przyzwyczajaj psa do nich stopniowo, żeby nie wywołać u niego stresu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.