Ten bank wyłącza systemy! Klienci muszą przygotować się na utrudnienia
PKO BP zapowiada przerwę techniczną. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia
W najbliższy weekend klienci PKO Banku Polskiego mogą napotkać poważne utrudnienia w korzystaniu z usług bankowych. Powodem są zaplanowane prace serwisowe oraz układ kalendarza, w którym wypada dzień ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że część przelewów i płatności może zostać zrealizowana z opóźnieniem.
Przerwa w nocy z piątku na sobotę
Jak poinformował bank, prace techniczne rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę i potrwają kilka godzin. W tym czasie niedostępne będą kluczowe funkcje bankowości internetowej i mobilnej, a także część usług płatniczych. Autoryzacja transakcji internetowych w systemie 3D-Secure 2 będzie możliwa wyłącznie kodem SMS i PIN-em do karty.
Długi weekend i opóźnienia w przelewach
Dodatkowym utrudnieniem będzie dzień wolny od pracy – piątek 15 sierpnia. W tym czasie system Elixir, obsługujący standardowe rozliczenia międzybankowe, nie będzie działał w trybie regularnym. To oznacza, że przelewy wysłane po czwartkowym popołudniu mogą dotrzeć do odbiorców dopiero w poniedziałek.
Jak uniknąć problemów?
PKO BP zachęca klientów, by wszystkie ważne płatności i przelewy zaplanowali z wyprzedzeniem. Bank przypomina, że w czasie przerwy technicznej oraz w dni wolne nadal będą działały przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir oraz rozliczenia w systemie Euro Elixir. Dzięki nim środki mogą trafić do odbiorcy w czasie rzeczywistym, także w weekend i święta, o ile bank odbiorcy obsługuje taką usługę.
Zarówno planowana przerwa techniczna, jak i długi weekend mogą spowodować, że pieniądze dotrą na konto odbiorcy później niż zwykle. Bank radzi, by klienci wykonali niezbędne operacje przed piątkiem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
