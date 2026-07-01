Ten trik z lodem i solą kuchenną kosztuje 2 złote. Warszawiacy testują go zamiast klimatyzacji
Upalne noce w bloku na Ursynowie potrafią odebrać sen skuteczniej niż hałas z ulicy. Termometr w mieszkaniu pokazuje 29 stopni o północy, okna stoją otworem, a wentylator tylko przesuwa gorące powietrze z kąta w kąt. W sieci od kilku dni krąży prosty patent – miska lodu wymieszanego ze zwykłą solą kuchenną, ustawiona przed wentylatorem, ma dawać efekt zbliżony do przenośnej klimatyzacji. Po fali rekordowych upałów, jaka przeszła przez Polskę w ostatnim tygodniu czerwca, temat wraca z podwójną siłą – bo klimatyzatora nie kupi sobie każdy, a lód i sól ma niemal każdy w domu.
Skąd w ogóle wziął się ten patent
Mechanizm nie jest żadną nowością – to fizyka znana z lekcji chemii, tylko przeniesiona do kuchni. Sól kuchenna dodana do lodu obniża temperaturę jego topnienia. Zamiast topić się przy 0 stopniach, mieszanina lodowo-solna potrafi schłodzić się nawet do minus 15, minus 20 stopni Celsjusza. To ten sam efekt, który wykorzystuje się przy domowej produkcji lodów bez zamrażarki albo przy odladzaniu chodników zimą, tylko zastosowany odwrotnie – do wytworzenia jak najzimniejszej powierzchni.
Wentylator sam z siebie niczego nie chłodzi – przesuwa powietrze, dzięki czemu para wodna szybciej odparowuje z naszej skóry i czujemy subiektywny chłód. Kiedy jednak strumień powietrza przelatuje nad bardzo zimną miską, zabiera ze sobą część tej niskiej temperatury i rozprowadza ją po pokoju. Efekt nie jest porównywalny z prawdziwą klimatyzacją, bo brakuje tu osuszania powietrza ani realnego usuwania ciepła z pomieszczenia, ale lokalnie, w promieniu metra czy dwóch od wentylatora, różnica bywa odczuwalna już po kilku minutach.
Warszawa bije rekordy temperatur, a klimatyzacja to wciąż rzadkość w blokach
W niedzielę 28 czerwca 2026 roku na stacji IMGW w centrum Warszawy zanotowano 37,5 stopnia Celsjusza – to historyczny rekord ciepła dla stolicy, bijący wynik z 1904 roku (37,1 st.) oraz ten z 2013 roku (37 st.). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało wówczas alert trzeciego stopnia dla całego Mazowsza, ostrzegając przed realnym ryzykiem przegrzania organizmu, zwłaszcza wśród seniorów i dzieci. Meteorolodzy nie mają dobrych wieści na kolejne tygodnie – według aktualnych obliczeń modelu GFS w połowie lipca temperatura w centralnej Polsce może sięgnąć nawet 41 stopni, co oznaczałoby kolejne pobicie rekordów.
Problem w tym, że wielkopłytowe budownictwo z lat 70. i 80., które wciąż dominuje na warszawskich osiedlach – Ursynowie, Bemowie, Białołęce czy Targówku – było projektowane pod kątem utrzymania ciepła zimą, a nie jego odprowadzania latem. Betonowe stropy magazynują ciepło przez cały dzień i oddają je dopiero w nocy, przez co mieszkania na wyższych piętrach bloków nie chłodzą się nawet po zachodzie słońca. Spółdzielnie mieszkaniowe rzadko dopuszczają montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacjach bez zgody zarządu, a sam montaż to wydatek rzędu 3 do 6 tysięcy złotych za jedno pomieszczenie. Nic dziwnego, że tanie domowe sposoby na chłodzenie cieszą się w stolicy takim zainteresowaniem – w ostatnich dniach ratusz przypominał mieszkańcom o miejskich punktach z darmową wodą pitną oraz o fontannach i miejskich plażach, gdzie można się schłodzić bez wydawania pieniędzy.
Jak zrobić to krok po kroku
Potrzebna jest miska lub głęboki pojemnik, najlepiej metalowy, bo metal lepiej przewodzi zimno niż plastik. Do środka wsypuje się kostki lodu – im więcej, tym dłużej utrzyma się efekt, choć nawet jedna standardowa tacka wystarczy na 20-30 minut chłodzenia. Na wierzch dosypuje się 2-3 łyżki zwykłej soli kuchennej i całość delikatnie miesza. Sól zaczyna natychmiast obniżać tempreaturę lodu, a mieszanina robi się mokra i wyraźnie zimniejsza w dotyku niż sam lód.
Miskę stawia się bezpośrednio przed wentylatorem, najlepiej w odległości 20-30 centymetrów, tak żeby strumień powietrza przechodził tuż nad powierzchnią mieszaniny. Niektórzy dodatkowo kładą na wierzchu mokry ręcznik złożony w kilka warstw – odparowująca z niego woda dodatkowo obniża temperaturę nawiewanego powietrza. Cały układ warto ustawić naprzeciwko łóżka albo fotela, bo efekt działa punktowo, nie w skali całego pokoju.
Czego ten trik nie zrobi
Trzeba mieć świadomość granic tej metody. Lód w misce w końcu się roztopi, a woda z solą zacznie parować wolniej niż topić – po godzinie, może dwóch, efekt praktycznie zanika. To nie jest rozwiązanie na całą noc bez dolewania kolejnych kostek. Do tego wilgoć z topniejącego lodu i tak trafia do powietrza w pomieszczeniu, co przy i tak wysokiej wilgotności letnich nocy w Warszawie może paradoksalnie pogorszyć komfort, bo wilgotne powietrze odczuwamy jako cieplejsze niż suche o tej samej temperaturze. Dlatego dobrze jest jednocześnie wietrzyć pomieszczenie krótkimi seriami, zamiast trzymać okna otwarte na okrągło, kiedy na zewnątrz jest goręcej niż w mieszkaniu.
Warianty, które testują internauci
Podstawowa wersja z lodem i solą to dopiero początek. Część osób zamiast zwykłej miski używa plastikowych butelek wypełnionych wodą i zamrożonych w zamrażarce – taka butelka postawiona przed wentylatorem działa dłużej niż kruszony lód, bo topi się wolniej, choć sam efekt chłodzenia jest nieco słabszy, bo mniejsza powierzchnia kontaktu z powietrzem. Inny wariant to dwie miski zamiast jednej, ustawione po obu stronach wentylatora, co ponoć rozprowadza chłodne powietrze szerzej po pokoju.
Popularna jest też kombinacja lodu z mokrym ręcznikiem frotte zawieszonym bezpośrednio na kratce wentylatora – powietrze przechodzące przez wilgotną tkaninę dodatkowo się ochładza w procesie parowania, podobnie jak w prostych chłodziarkach ewaporacyjnych stosowanych w krajach o suchym klimacie. W Warszawie, gdzie wilgotność powietrza latem bywa wysoka, ten dodatek działa słabiej niż na przykład w Hiszpanii czy Grecji, ale wciąż daje odczuwalną różnicę na kilkanaście minut.
Najczęstsze błędy przy tym triku
Pierwszy błąd to zbyt mała ilość lodu – garść kostek z jednej tacki starcza na kilkanaście minut, a potem miska zamienia się w naczynie z letnią wodą, które nie chłodzi już niczego. Drugi to ustawienie wentylatora zbyt daleko od miski, przez co strumień powietrza w ogóle nie muska powierzchni lodu i cały efekt przepada. Trzeci, rzadziej wspominany błąd, to metalowa miska postawiona bezpośrednio na drewnianym meblu albo parapecie – skroplona wilgoć i intensywne zimno potrafią zostawić trwałe ślady na lakierze, dlatego warto podłożyć pod naczynie ręcznik albo plastikową matę.
Zdarza się też, że ktoś sypie soli za dużo, licząc na to, że więcej znaczy chłodniej. Tymczasem po przekroczeniu pewnej proporcji – orientacyjnie jednej łyżki soli na szklankę lodu – dalsze dosypywanie niewiele już zmienia, a jedynie przyspiesza rozpuszczanie się lodu, skracając czas działania całego patentu.
Co to oznacza dla Ciebie? Tania alternatywa, nie cud techniki
Ten patent nie zastąpi klimatyzacji i nikt rozsądny nie powinien się tego po nim spodziewać. To, co daje, to kilkanaście-dwadzieścia kilka minut realnej ulgi kosztem dwóch złotych i pięciu minut przygotowania, co w noc, kiedy sen nie przychodzi z powodu duchoty, ma znaczenie. Koszt kostki lodu i garści soli jest tak niski, że warto po prostu spróbować, zanim wyda się kilka tysięcy złotych na klimatyzator albo zanim spędzi się kolejną bezsenną noc.
Dla mieszkańców wyższych pięter warszawskich bloków, gdzie temperatura w nocy nie spada poniżej 26-27 stopni, kombinacja kilku prostych sztuczek – lód z solą przed wentylatorem, zasłonięte w ciągu dnia okna od strony nasłonecznionej, krótkie wietrzenie tuż przed świtem, kiedy powietrze na zewnątrz jest najchłodniejsze – daje efekt lepszy niż każda z metod osobno. Przy prognozowanej na połowę lipca kolejnej fali upałów, warto mieć ten patent w zanadrzu, zamiast liczyć wyłącznie na to, że temperatura sama spadnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.