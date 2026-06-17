„To bardzo smutna wiadomość”. Wierni reagują na decyzję biskupa w Warszawie
W jednej z najbardziej rozpoznawalnych parafii na warszawskim Kamionku dojdzie do zmian personalnych wśród duchownych. Informacja opublikowana przez parafię wywołała liczne reakcje wiernych, którzy w komentarzach nie ukrywają emocji związanych z odejściem jednego z kapłanów.
Zgodnie z decyzją biskupa warszawsko-praskiego z końcem sierpnia zmieni się skład duszpasterzy posługujących w parafii. Po siedmiu latach pracy odchodzi jeden z wikariuszy, który obejmie nowe obowiązki w innej parafii na Mazowszu.
Po siedmiu latach posługi opuszcza parafię
Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, dotychczasowy kapłan zakończy posługę na Kamionku po siedmiu latach pracy duszpasterskiej. Jednocześnie parafia przywita nowego wikariusza, który dotychczas pełnił posługę w jednej z parafii diecezji warszawsko-praskiej.
Władze parafii poprosiły wiernych o modlitwę zarówno za odchodzącego, jak i nowego duchownego.
Wierni reagują: „To bardzo smutna wiadomość”
Największe emocje wzbudziła informacja o odejściu kapłana, który przez lata był związany z parafią. Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze parafian.
Część osób dziękowała za wieloletnią posługę i zaangażowanie w życie wspólnoty. Nie brakowało również głosów wyrażających smutek oraz nadzieję, że decyzja mogłaby jeszcze zostać zmieniona.
Niektórzy komentujący zwracali uwagę, że częste zmiany personalne utrudniają budowanie trwałych relacji pomiędzy duchownymi a parafianami. Inni podkreślali natomiast, że posługa kapłańska wiąże się z gotowością do podejmowania nowych zadań tam, gdzie są potrzebni duszpasterze.
Zmiany personalne to stały element życia Kościoła
Przenoszenie księży pomiędzy parafiami jest normalną praktyką funkcjonującą w diecezjach w całej Polsce. Decyzje w tej sprawie podejmują biskupi, kierując się potrzebami duszpasterskimi poszczególnych wspólnot.
Choć takie zmiany często wywołują emocje wśród wiernych, są one stałym elementem organizacji życia parafialnego.
Co to oznacza dla parafian?
Dla wielu mieszkańców Kamionka będzie to zakończenie pewnego etapu. Po siedmiu latach obecności kapłan zdążył poznać parafian, uczestniczyć w ważnych wydarzeniach rodzinnych i współtworzyć życie wspólnoty.
Jednocześnie od września rozpocznie się nowy rozdział związany z przybyciem kolejnego duszpasterza. Jak pokazują komentarze, wierni z jednej strony żegnają odchodzącego księdza z dużym sentymentem, a z drugiej deklarują gotowość do przyjęcia nowego kapłana i wspólnego budowania parafialnej wspólnoty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.