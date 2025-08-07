To będzie najgorszy sierpień od lat! IMGW nie ma dobrych wieści dla Polaków
Tegoroczny sierpień może przejść do historii jako jeden z najbardziej ponurych wakacyjnych miesięcy ostatnich lat. Zamiast słońca i upałów – chłód, deszcz i burze. Prognozy synoptyków z IMGW nie pozostawiają złudzeń: poprawy nie widać, a skutki niekorzystnej aury odczuwają nie tylko urlopowicze, lecz także rolnicy i właściciele turystycznych biznesów.
Sierpień bez lata. Pogodowy koszmar dla urlopowiczów i rolników staje się faktem
Choć wakacje jeszcze się nie skończyły, dla wielu Polaków lato już dawno przestało przypominać sezon urlopowy. Synoptycy z IMGW nie mają dobrych wieści na sierpień – nad Polską nadal dominować ma deszczowa i chłodna aura. To zła wiadomość nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla rolników, którzy już teraz notują poważne straty w uprawach. Tegoroczny sierpień może być jednym z najgorszych od lat.
Pogoda rozczarowuje. Deszcz i chłód zamiast wakacyjnego słońca
Zamiast słońca i letnich upałów, Polacy od początku sierpnia mierzą się z niskimi temperaturami, opadami i silnym wiatrem. IMGW prognozuje, że w pierwszych dniach miesiąca termometry pokażą zaledwie 17–18°C w najcieplejszym momencie dnia. Nieco cieplej ma być dopiero w połowie sierpnia, gdy temperatury mogą wzrosnąć do 19–20°C. To nadal daleko od tego, czego można by oczekiwać w środku wakacji.
Wakacyjna aura zawiodła także branżę turystyczną. Właściciele pensjonatów i lokali gastronomicznych w miejscowościach wypoczynkowych skarżą się na małe obłożenie i straty finansowe. Turyści rezygnują z wyjazdów lub skracają pobyt, a rezerwacje są masowo odwoływane.
Rolnicy w alarmie. Może być jeszcze gorzej
Niepokój narasta także wśród rolników. Fatalna pogoda nie tylko utrudnia prowadzenie prac w polu, ale też zagraża tegorocznym plonom. IMGW ostrzega, że w niektórych regionach Polski może wystąpić zjawisko suszy meteorologicznej – paradoksalnie, mimo deszczowej aury. Długotrwały brak opadów w określonych okresach i gwałtowne zmiany pogodowe zaburzają cykle wegetacyjne i prowadzą do strat.
Dla rolników to nie tylko problem ekonomiczny, ale też zagrożenie dla dostaw żywności. Niektóre uprawy mogą być całkowicie stracone, zwłaszcza jeśli sierpień nie przyniesie stabilizacji warunków pogodowych.
IMGW nie pozostawia złudzeń
Z danych IMGW wynika, że sierpień 2025 może być jednym z najchłodniejszych i najbardziej deszczowych od lat. Eksperci nie przewidują powrotu upałów ani wyraźnego ocieplenia. To zwiastun nie tylko nieudanego końca wakacji, ale także trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce lokalnej.
Choć lato wciąż trwa, wielu Polaków już dziś musi pogodzić się z myślą, że pogoda ich nie rozpieszcza – a najbliższe dni raczej nie odwrócą tego trendu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.