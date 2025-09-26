To już nie prognozy. Kryzys puka do drzwi milionów polskich rodzin
Polska znalazła się w punkcie zwrotnym swojej historii. Najnowsze prognozy GUS i ONZ są bezlitosne – w ciągu niespełna 40 lat liczba mieszkańców naszego kraju spadnie o blisko 7 milionów, a pod koniec XXI wieku może nas pozostać już tylko 19 milionów. To oznacza demograficzne cofnięcie się do czasów sprzed rozbiorów.
Skala przewidywanego spadku populacji przewyższa nawet straty, jakie Polska poniosła podczas najtragiczniejszych okresów wojen i okupacji.
Dlaczego Polska się wyludnia?
-
Za mało dzieci: współczynnik dzietności od lat oscyluje wokół 1,3 dziecka na kobietę. To zdecydowanie za mało, by pokolenia mogły się zastępować.
-
Więcej zgonów niż narodzin: starzejące się społeczeństwo sprawia, że różnica między liczbą zgonów a urodzeń bije kolejne rekordy.
-
Masowa emigracja młodych: setki tysięcy osób w wieku produkcyjnym wyjeżdża za granicę, co osłabia rynek pracy i odbiera Polsce przyszłych rodziców.
Te trzy procesy tworzą błędne koło, z którego coraz trudniej się wydostać.
Co to oznacza dla gospodarki i państwa?
Drastyczny spadek liczby pracowników oznacza:
-
niedobory rąk do pracy,
-
niższą wydajność gospodarki,
-
ograniczenie wzrostu gospodarczego,
-
coraz większe problemy z utrzymaniem systemu emerytalnego.
Dziś na jednego emeryta przypadają trzy osoby w wieku produkcyjnym. W połowie wieku proporcje mogą się zrównać – jedna osoba aktywna zawodowo będzie musiała utrzymywać jednego emeryta.
To nieuchronnie oznacza albo gigantyczny wzrost składek, albo radykalne obniżenie świadczeń.
Co może odwrócić kryzys?
Eksperci są zgodni: Polska potrzebuje natychmiastowej i odważnej polityki prorodzinnej. Kluczowe działania to:
-
większe i realnie odczuwalne wsparcie finansowe dla rodzin,
-
dostęp do tanich mieszkań dla młodych,
-
inwestycje w edukację i rynek pracy,
-
elastyczne formy zatrudnienia ułatwiające godzenie pracy i rodzicielstwa,
-
rozwój żłobków i przedszkoli na miarę XXI wieku.
Bez takich zmian grozi nam scenariusz, w którym Polska stanie się jednym z najszybciej wyludniających się państw w Europie.
Co to oznacza dla czytelników?
Każdy Polak – niezależnie od wieku – odczuje skutki kryzysu demograficznego. Starsze pokolenia muszą liczyć się z zagrożeniem dla systemu emerytalnego, a młodsze – z coraz większym ciężarem podatkowym i presją na wydłużenie aktywności zawodowej.
Eksperci ostrzegają: jeśli nie zaczniemy działać dziś, jutro może być za późno.
