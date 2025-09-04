To już pewne: wzrośnie płaca minimalna. Ile zarobisz w 2026 roku?
Od stycznia 2026 roku w życie wejdzie nowa stawka płacy minimalnej. Rząd proponuje wzrost do 4806 zł brutto, jednak związki zawodowe domagają się wyższej podwyżki – co najmniej do 5015 zł. Ostateczną decyzję w sprawie podejmie Rada Ministrów we wrześniu.
Nadchodzi nowa płaca minimalna – co się zmieni od 1 stycznia 2026 r.?
Rząd szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. Choć ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów w połowie września, już dziś wiadomo, że od 1 stycznia 2026 r. najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrośnie. Pytanie tylko – o ile i czy rząd ulegnie presji związków zawodowych.
Propozycja rządu – 4806 zł miesięcznie
Zgodnie z przyjętymi w czerwcu założeniami do budżetu na 2026 rok, rząd zaproponował, aby płaca minimalna wynosiła 4806 zł brutto miesięcznie. To wzrost o 140 zł w porównaniu do obecnej kwoty (4666 zł), czyli o około 3 procent. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych ma z kolei wzrosnąć do 31,40 zł.
Ta propozycja ma charakter waloryzacyjny – odpowiada prognozowanej inflacji, a nie stanowi realnej podwyżki ponad ten wskaźnik. Dlatego spotkała się z różnymi reakcjami partnerów społecznych.
Spór o wysokość minimalnego wynagrodzenia toczył się na forum Rady Dialogu Społecznego.
- Związki zawodowe (m.in. OPZZ, NSZZ „Solidarność”, FZZ) domagały się wzrostu do 5015 zł, czyli podwyżki o 7,48 proc. Ich zdaniem wzrost o 140 zł jest zbyt niski wobec dotychczasowych, znacznie wyższych podwyżek.
- Pracodawcy (BCC, Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPP) postulowali bardziej ostrożne podejście – maksymalnie 4716 zł. Argumentowali, że wcześniejsze wzrosty zbyt mocno obciążały firmy i podnosiły koszty prowadzenia działalności.
Ostatecznie Rada Dialogu Społecznego nie przyjęła wspólnego stanowiska. Zgodnie z prawem oznacza to, że ostateczną decyzję podejmie rząd – i to w trybie arbitralnym.
Kiedy poznamy ostateczną kwotę?
Rada Ministrów ma czas na wydanie rozporządzenia do 15 września 2025 r. W ubiegłym roku decyzję ogłoszono 12 września i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie tym razem.
Choć dziś obowiązuje propozycja 4806 zł, historia ostatnich lat pokazuje, że rząd często w ostatniej chwili podnosił pierwotną stawkę pod wpływem presji społecznej. Jeśli tak się stanie i tym razem, podwyżka może być nieco wyższa niż zapisano w czerwcowym projekcie.
Co to oznacza dla pracowników?
Od 1 stycznia 2026 r. wszyscy zatrudnieni na umowie o pracę na pełen etat otrzymają co najmniej 4806 zł brutto miesięcznie, chyba że rząd zdecyduje się na dodatkową korektę w górę. Z kolei osoby pracujące na umowach zlecenia i innych umowach objętych ochroną minimalnej stawki godzinowej dostaną co najmniej 31,40 zł brutto za godzinę.
Dla części pracowników oznacza to niewielką podwyżkę, dla innych – zwłaszcza w sektorach niskopłatnych – nadal zbyt mały wzrost wobec rosnących kosztów życia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.