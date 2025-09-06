To już w październiku! W tym roku zmiana czasu na zimowy zaskoczy wcześniej niż zwykle
Choć dyskusja o sensie zmiany czasu trwa od lat, Polacy znów będą musieli cofnąć wskazówki zegarków i przestawić swój rytm dnia. W 2025 roku czas zimowy wejdzie w życie szybciej niż w ostatnich latach – już w niedzielę 26 października, czyli tuż po północy z soboty na niedzielę. O godzinie 3:00 cofniemy zegarki na 2:00.
Dlaczego w tym roku wcześniej? Sprawdź różnicę
Tradycyjnie zmiana czasu przypada na ostatnią niedzielę października, ale data ta co roku wypada inaczej. Dla porównania:
-
w 2024 roku przestawialiśmy zegarki 27 października,
-
w 2023 – 29 października,
-
w 2022 – 30 października,
-
w 2021 – dopiero 31 października.
W 2025 roku cofamy czas 26 października, czyli najwcześniej od pięciu lat.
Kiedy wrócimy do czasu letniego?
Czas zimowy będzie obowiązywał aż do ostatniej niedzieli marca 2026 roku, kiedy to zegarki znów przesuniemy – tym razem do przodu. W całej Unii Europejskiej obowiązuje wspólna dyrektywa, która reguluje zasady zmiany czasu – od lat stosowana jest ta sama formuła: ostatni weekend marca i października.
Czy zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie? Eksperci nie mają wątpliwości
Coraz więcej badań potwierdza, że manipulacja czasem nie pozostaje bez wpływu na organizm. Jak tłumaczy prof. Marta Jackowska z Uniwersytetu SWPS, taka nagła zmiana to nic innego jak zakłócenie działania naszego zegara biologicznego. Może powodować:
-
zaburzenia snu,
-
spadek nastroju,
-
problemy z koncentracją,
-
rozdrażnienie i apatię.
Organizm ludzki potrzebuje światła do regulacji takich procesów jak czuwanie, trawienie czy produkcja hormonów. Zmiana rytmu dnia może zaburzyć ten naturalny cykl.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
W nocy z 25 na 26 października 2025 roku cofamy zegarki z 3:00 na 2:00 – śpimy o godzinę dłużej.
-
To najwcześniejsza zmiana czasu zimowego od kilku lat – nie daj się zaskoczyć.
-
Przygotuj organizm na zmianę: unikaj ekranów przed snem, idź spać wcześniej i zadbaj o regularny rytm dnia.
-
Zmiana czasu może wpłynąć na nastrój i energię – warto być tego świadomym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.