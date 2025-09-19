To mogło skończyć się tragedią. Szczątki rakiety odnalezione w Polsce

19 września 2025 09:50 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na polu w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki rakiety. Teren został natychmiast zabezpieczony przez służby, a sprawą zajęła się prokuratura wojskowa. Okoliczności zdarzenia budzą szczególne emocje, bo to efekt niedawnych działań obronnych w polskiej przestrzeni powietrznej.

Szczątki rakiety odnalezione na Lubelszczyźnie. Służby zabezpieczają teren

Na polu w miejscowości Choiny w województwie lubelskim odnaleziono szczątki rakiety, która najprawdopodobniej należy do polskiego uzbrojenia. Informację w piątek rano potwierdziła Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu pracują służby, w tym wojskowi śledczy i policyjni pirotechnicy.

Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula przekazał, że rakieta spadła na teren niezamieszkany, z dala od zabudowań, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. Obecnie szczątki zabezpiecza Wydział Dochodzeniowo-Śledczy lubelskiej Żandarmerii, wspierany przez funkcjonariuszy policji. Oględziny prowadzone na miejscu mają ustalić dokładne pochodzenie rakiety i jej przeznaczenie. Dalszym postępowaniem zajmie się Prokuratura Okręgowa w Lublinie, w Wydziale do Spraw Wojskowych.

Według wstępnych ustaleń, odnalezione elementy mogą być fragmentami rakiety wystrzelonej w trakcie działań obronnych. W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wówczas aktywowano procedury obronne i podjęto decyzję o ich zestrzeleniu przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Był to pierwszy przypadek w najnowszej historii Polski, kiedy Siły Powietrzne użyły uzbrojenia w obronie krajowej przestrzeni powietrznej. Odnalezienie szczątków rakiety w Choinach to element działań kontrolnych i dochodzeniowych po tamtej operacji.

