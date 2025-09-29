To może zmienić wszystko! Nowa ustawa o ropie i gazie podpisana. Takich przepisów jeszcze nie było
Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził ustawę o rezerwach ropy, gazu i paliw, która wzmacnia system bezpieczeństwa energetycznego państwa. Nowe przepisy rozszerzają kompetencje Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i wprowadzają zmiany w zasadach utrzymywania zapasów surowców.
Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził ustawę, która reguluje utrzymywanie obowiązkowych zapasów ropy, gazu i paliw. Dokument wzmacnia mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz znacząco rozszerza kompetencje Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Informację przekazał w piątek szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki.
Od weta do kompromisu
Nowa ustawa to efekt sporu z lipca tego roku, kiedy prezydent zawetował wcześniejszą wersję regulacji. Powodem były zapisy umożliwiające w szerszym zakresie magazynowanie gazu poza granicami Polski. Jak podkreślał Bogucki, takie rozwiązanie niosło poważne ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego. W wyniku prezydenckiego weta rząd musiał zmienić projekt i przedłużyć możliwość magazynowania gazu przez RARS.
Nowe kompetencje dla RARS
Jednym z kluczowych zapisów jest wprowadzenie tzw. usługi biletowej dla importerów gazu do 30 września 2026 roku. Polega ona na przeniesieniu przez importerów obowiązku utrzymywania zapasów na agencję w zamian za opłatę. Obecne przepisy w tej sprawie obowiązywały tylko do końca września 2025 roku, co budziło niepokój w branży.
Ustawa reguluje również kwestię rezerw ropy i paliw. Zgodnie z nią zapasy muszą wystarczać na 90 dni średniego importu lub produkcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno importerów, jak i producentów, ale ich udział będzie stopniowo zmniejszany. Początkowo będą musieli utrzymywać zapasy na 50 dni, od czerwca 2026 roku – na 47 dni, a od czerwca 2027 roku – na 45 dni. Coraz większą część tego zadania przejmie RARS.
Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem
Podpisane przepisy wzmacniają rolę państwa w systemie bezpieczeństwa energetycznego. Eksperci podkreślają, że zwiększenie kompetencji RARS pozwoli lepiej reagować na ewentualne kryzysy dostaw i ograniczy ryzyko związane z uzależnieniem od zagranicznych źródeł.
