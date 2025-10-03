To nie są tylko słowa. Ukraina przygotowuje ważny krok wobec Polski
Ukraina zapowiada wydanie Polsce nowych pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Mają one objąć m.in. Hutę Pieniacką i Ugły – miejsca związane z tragiczną historią polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów. Decyzja, jak podkreślił ambasador Wasyl Bodnar, może zapaść już w najbliższych tygodniach.
Nowe pozwolenia na ekshumacje. Ukraina daje zielone światło dla polskich prac
Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, zapowiedział, że w najbliższym czasie Warszawa otrzyma oficjalne zgody na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Decyzja dotyczy miejsc szczególnie ważnych dla polskiej pamięci historycznej – w tym Huty Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz Ugłów na Wołyniu.
Polska i Ukraina zbliżają się w sprawie trudnej historii
W rozmowie z agencją Ukrinform Bodnar podkreślił, że ustalenia pomiędzy stronami są już gotowe, a ich realizacja powinna nastąpić wkrótce. – Strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie – zapewnił ambasador.
Prace ekshumacyjne i poszukiwawcze mają dotyczyć miejsc pochówku ofiar ukraińskich nacjonalistów z czasów II wojny światowej. Huta Pieniacka i Ugły to lokalizacje, w których spoczywają Polacy zamordowani w wyniku zbrodni wołyńskiej i towarzyszących jej wydarzeń.
Symboliczny krok ku pojednaniu
Ambasador Bodnar zaznaczył, że zgody mogą zostać wydane już w ciągu najbliższych tygodni. To otworzyłoby drogę do rozpoczęcia badań terenowych, które od lat były oczekiwane przez stronę polską, rodziny ofiar i organizacje zajmujące się pamięcią historyczną.
Dotychczas wydawanie pozwoleń na ekshumacje było źródłem napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Teraz – jak podkreślają eksperci – zapowiedź władz w Kijowie może stać się przełomem w dialogu historycznym i sygnałem gotowości do współpracy w duchu pojednania.
Co dalej?
W najbliższych tygodniach ma zapaść ostateczna decyzja o rozpoczęciu prac. Jeśli proces ruszy, Polska zyska możliwość uhonorowania ofiar poprzez godny pochówek i upamiętnienie, a relacje między Warszawą a Kijowem mogą wejść w nową fazę współpracy także na gruncie pamięci historycznej.
