To nie są tylko słowa. Ukraina przygotowuje ważny krok wobec Polski

3 października 2025 19:41 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Ukraina zapowiada wydanie Polsce nowych pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Mają one objąć m.in. Hutę Pieniacką i Ugły – miejsca związane z tragiczną historią polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów. Decyzja, jak podkreślił ambasador Wasyl Bodnar, może zapaść już w najbliższych tygodniach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe pozwolenia na ekshumacje. Ukraina daje zielone światło dla polskich prac

Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, zapowiedział, że w najbliższym czasie Warszawa otrzyma oficjalne zgody na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Decyzja dotyczy miejsc szczególnie ważnych dla polskiej pamięci historycznej – w tym Huty Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz Ugłów na Wołyniu.

Polska i Ukraina zbliżają się w sprawie trudnej historii

W rozmowie z agencją Ukrinform Bodnar podkreślił, że ustalenia pomiędzy stronami są już gotowe, a ich realizacja powinna nastąpić wkrótce. – Strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie – zapewnił ambasador.

Prace ekshumacyjne i poszukiwawcze mają dotyczyć miejsc pochówku ofiar ukraińskich nacjonalistów z czasów II wojny światowej. Huta Pieniacka i Ugły to lokalizacje, w których spoczywają Polacy zamordowani w wyniku zbrodni wołyńskiej i towarzyszących jej wydarzeń.

Symboliczny krok ku pojednaniu

Ambasador Bodnar zaznaczył, że zgody mogą zostać wydane już w ciągu najbliższych tygodni. To otworzyłoby drogę do rozpoczęcia badań terenowych, które od lat były oczekiwane przez stronę polską, rodziny ofiar i organizacje zajmujące się pamięcią historyczną.

Dotychczas wydawanie pozwoleń na ekshumacje było źródłem napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Teraz – jak podkreślają eksperci – zapowiedź władz w Kijowie może stać się przełomem w dialogu historycznym i sygnałem gotowości do współpracy w duchu pojednania.

Co dalej?

W najbliższych tygodniach ma zapaść ostateczna decyzja o rozpoczęciu prac. Jeśli proces ruszy, Polska zyska możliwość uhonorowania ofiar poprzez godny pochówek i upamiętnienie, a relacje między Warszawą a Kijowem mogą wejść w nową fazę współpracy także na gruncie pamięci historycznej.

