To nie żart. Warszawa nie marnuje wody z basenów i wykorzystuje ją w całym mieście
Miliony litrów wody z warszawskich basenów każdego roku znikają po zakończeniu sezonu. Okazuje się jednak, że w stolicy nie trafiają one do kanalizacji. Miasto od lat wykorzystuje je w zaskakujący sposób, dzięki czemu oszczędza cenne zasoby i dba o czystość ulic – szczególnie teraz, gdy podczas fali upałów woda ma wyjątkową wartość.
Warszawa daje drugie życie milionom litrów wody. Trafia z basenów prosto na ulice miasta
Warszawa po raz kolejny udowadnia, że ekologia może iść w parze z praktycznymi rozwiązaniami. W stolicy ruszyła siódma edycja akcji wodnego recyklingu, dzięki której woda spuszczana z miejskich basenów nie trafia do kanalizacji, lecz jest wykorzystywana do mycia ulic i torowisk. To rozwiązanie nabiera szczególnego znaczenia podczas kolejnej fali upałów, gdy oszczędzanie wody staje się coraz ważniejsze.
Miliony litrów wody zamiast do kanalizacji trafiają na ulice
Początek wakacji oznacza dla wielu warszawskich pływalni przerwy techniczne. Baseny są opróżniane na czas konserwacji i niezbędnych remontów. Zamiast jednak odprowadzać tysiące litrów wody do kanalizacji, miasto wykorzystuje ją ponownie podczas codziennego sprzątania ulic oraz torowisk tramwajowych.
Koordynowana przez Zarząd Oczyszczania Miasta akcja wodnego recyklingu odbywa się już siódmy rok z rzędu i jest przykładem wykorzystania zasad gospodarki obiegu zamkniętego w praktyce.
Upały sprawiają, że baseny przeżywają oblężenie
Tegoroczne lato rozpoczęło się falą wysokich temperatur, które sprawiają, że miejskie pływalnie cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem mieszkańców. W czasie upałów baseny są intensywnie eksploatowane, a okres wakacyjny pozostaje jednym z najbardziej wymagających dla ich infrastruktury.
Po zakończeniu sezonowych przeglądów i prac technicznych woda, która wcześniej służyła tysiącom mieszkańców, zyskuje drugie życie. Dzięki temu ograniczane jest zużycie cennych zasobów wodnych, co ma coraz większe znaczenie w obliczu częstszych susz i rosnących temperatur.
Jak wygląda cały proces?
Po zakończeniu eksploatacji woda z basenów trafia do specjalistycznych pojazdów dopiero wtedy, gdy ulotnią się środki dezynfekujące. Następnie jest wykorzystywana przez zamiatarki i zmywarki uliczne do mycia warszawskich ulic oraz torowisk.
W przedsięwzięciu uczestniczą miejskie ośrodki sportowe, Zarząd Oczyszczania Miasta oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagają w przepompowywaniu wody do pojazdów.
Liczby pokazują skalę przedsięwzięcia
Od początku programu do akcji włączyło się już 16 ośrodków sportowych. Dzięki wodnemu recyklingowi ponownie wykorzystano blisko 14 milionów litrów wody, którymi napełniono ponad 1200 pojazdów sprzątających.
Odzyskana woda pozwoliła regularnie czyścić około 1300 kilometrów warszawskich ulic oraz torowiska tramwajowe, ograniczając zużycie wody wodociągowej i zmniejszając wpływ miejskich porządków na środowisko.
Ekologia w praktyce
Eksperci podkreślają, że podobne rozwiązania będą zyskiwać na znaczeniu wraz z postępującymi zmianami klimatu. Coraz częstsze fale upałów i okresy suszy sprawiają, że ponowne wykorzystywanie wody staje się jednym z elementów odpowiedzialnego gospodarowania zasobami. Warszawski program pokazuje, że nawet w dużym mieście można skutecznie ograniczać marnowanie wody, jednocześnie dbając o czystość ulic.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.