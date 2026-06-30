To wydarzenie co roku przyciąga tłumy do Łazienek. Już za chwilę wraca do Warszawy
To jeden z najbardziej wyczekiwanych symboli warszawskiego lata. Już w najbliższą niedzielę pod pomnikiem Fryderyka Chopina ponownie zabrzmi muzyka na żywo. Tegoroczny sezon Koncertów Chopinowskich będzie wyjątkowy – inauguruje go jubileusz 100-lecia odsłonięcia słynnego pomnika, a na scenie pojawią się wybitni pianiści i światowej sławy artyści.
Warszawa ponownie zabrzmi muzyką Chopina. Rusza 67. sezon kultowych koncertów w Łazienkach Królewskich
Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych warszawskiego lata powraca do Łazienek Królewskich. Już 5 lipca rozpocznie się 67. sezon Koncertów Chopinowskich. Tegoroczna inauguracja będzie wyjątkowa, ponieważ wpisuje się w obchody 100. rocznicy odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina.
Wyjątkowa inauguracja jubileuszowego sezonu
Koncerty Chopinowskie od blisko siedemdziesięciu lat przyciągają mieszkańców Warszawy oraz turystów z całego świata. W tym roku inauguracja będzie miała szczególny charakter ze względu na przypadającą setną rocznicę odsłonięcia pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich.
Podczas pierwszego koncertu publiczność usłyszy nie tylko recitale fortepianowe, ale także pieśni Fryderyka Chopina oraz fragmenty poezji Leopolda Staffa. Organizatorzy przygotowali program nawiązujący do mniej znanej, lirycznej twórczości kompozytora.
Światowej klasy artyści wystąpią przed pomnikiem Chopina
Inauguracja rozpocznie się 5 lipca o godzinie 12:00 recitalem Piotra Alexewicza, laureata V Nagrody XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Na scenie pojawi się również młody pianista Paweł Pieczka, a poezję Leopolda Staffa zaprezentuje aktor Krzysztof Gosztyła.
Szczególnym wydarzeniem będzie występ światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak, która wykona wybrane pieśni Chopina przy akompaniamencie Piotra Alexewicza.
Tego samego dnia o godzinie 16:00 recital zagra również Jakub Kuszlik – laureat IV Nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Muzyka Chopina przez całe wakacje
Koncerty będą odbywać się w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinach 12:00 oraz 16:00. Przed pomnikiem Chopina wystąpią wybitni pianiści z Polski i zagranicy, prezentując najbardziej znane dzieła kompozytora.
Na scenie pojawią się między innymi Aleksandra Świgut, Joanna Marcinkowska, Krzysztof Wierciński, Leonora Armellini z Włoch, François Dumont z Francji oraz David Khrikuli z Gruzji.
Wstęp jest bezpłatny
Wszystkie koncerty są bezpłatne i tradycyjnie odbędą się w plenerze przed pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich. Organizatorzy przygotowali również udogodnienia dla osób niedosłyszących – podczas koncertu inauguracyjnego dostępna będzie specjalna strefa wyposażona w pętlę indukcyjną.
Koncerty Chopinowskie od lat należą do najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych w Warszawie i są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli wakacyjnego życia stolicy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.