Trąba powietrzna wyrządziła poważne szkody. Dzieci utknęły na wyspie
W piątek po południu w okolicach Gniezna przeszła trąba powietrzna. Żywioł spowodował poważne szkody, a w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia dokumentujące dramatyczne wydarzenia. Na miejscu natychmiast interweniowały służby ratunkowe, które udzielały pomocy poszkodowanym mieszkańcom.
Według informacji podawanych przez „Głos Wielkopolski” szczególnie niebezpieczna sytuacja miała miejsce na jeziorze w Skorzęcinie. W chwili załamania pogody na wyspie utknęły cztery dziewczynki. Silny wiatr porwał rower wodny, którym się poruszały, oddalając go od brzegu. Na szczęście akcja ratunkowa przebiegła szybko i sprawnie, a dzieciom została udzielona pomoc.
Żywioł pozostawił po sobie liczne zniszczenia. Trąba powietrzna łamała drzewa i uszkadzała mienie mieszkańców. Nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują skalę tego niebezpiecznego zjawiska pogodowego, które tylko cudem nie zakończyło się
Nagłe i gwałtowne zjawiska pogodowe stają się w Polsce coraz częstsze. To przypomnienie, by w czasie burz i załamań pogody zachować szczególną ostrożność – unikać przebywania na otwartych akwenach, w lesie czy na otwartej przestrzeni. Warto również śledzić komunikaty pogodowe i reagować na ostrzeżenia wydawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy lokalne służby.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.