Tragedia dla tysięcy osób! Jeden błąd i świadczenie z ZUS przepadnie.
Dla roczników 1949–1969 czeka specjalna emerytura. Kto ma na nią szansę? Osoby urodzone między 1949 a 1969 rokiem mają właśnie nietypową, ale potencjalnie ważną możliwość: mogą ubiegać się o specjalną, wcześniejszą emeryturę jeśli spełnią szereg warunków dotyczących rodzaju wykonywanej pracy, stażu i wieku.
Nowe regulacje kierują ofertę do tych, którzy przez lata pracowali w szczególnie wymagających warunkach lub w zawodach obciążających psychofizycznie. Praca w trudnych warunkach może oznaczać ekspozycję na szkodliwe czynniki, toksyczne substancje, duże obciążenia fizyczne lub stres. Praca o szczególnym charakterze to zawody, w których wymagana jest wysoka odpowiedzialność, gotowość czy sprawność przykłady to nauczyciele, żołnierze zawodowi, dziennikarze czy funkcjonariusze w służbach publicznych.
By móc się starać o to świadczenie, nie wystarczy tylko osiągnięcie wieku emerytalnego. Trzeba też udokumentować wymagany okres pracy co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn i okres pracy w warunkach szczególnych lub charakterze szczególnym. Osoby, które kiedyś należały do Otwartego Funduszu Emerytalnego, muszą złożyć wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa, by upewnić się, że ich droga do specjalnej emerytury nie zostanie zablokowana.
W praktyce konieczne będzie skompletowanie dokumentów: świadectw pracy, zaświadczeń o warunkach zatrudnienia i dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe. Wniosek należy złożyć w ZUS najpóźniej przed dniem, w którym osiągnięty zostanie wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
Choć przepis ten daje szansę na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, nie obejmuje wszystkich osób z tych roczników. Brak wymaganego stażu lub dokumentacji, praca na umowach cywilnoprawnych lub wykonywanie obowiązków w niepełnym wymiarze może wyłączyć z tej możliwości.
Dla wielu osób z tych grup wiekowych to realna szansa na ulgę, zwłaszcza jeśli spędziły lata w zawodach obciążających zdrowie. Ale by z niej skorzystać, trzeba znać warunki, zbierać dokumenty i działać we właściwym czasie.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.