Tragedia na Mazowszu. 92-latek spłonął we własnym domu
Dramat w mazowieckiej miejscowości Ulatowo-Pogorzel. W niedzielny poranek w płomieniach drewnianego domu zginął 92-letni mężczyzna. Według wstępnych ustaleń ogień mógł zająć się od kuchni węglowej. Policja i strażacy apelują o czujność i szczególną troskę o samotnych seniorów w sezonie grzewczym.
W miejscowości Ulatowo-Pogorzel w powiecie przasnyskim doszło do dramatycznego zdarzenia. W niedzielę rano w ogniu stanął drewniany dom, w którym mieszkał samotny 92-letni mężczyzna. Niestety, senior nie zdołał uciec z płonącego budynku – strażacy odnaleźli jego ciało podczas akcji gaśniczej.
Pożar wybuchł w niewielkim, drewnianym domu na Mazowszu. Jak przekazała podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, płomienie szybko objęły budynek, a silne zadymienie uniemożliwiło starszemu mężczyźnie ratunek. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, jednak mimo szybkiej reakcji ognia nie udało się ugasić na tyle szybko, aby uratować życie mieszkańca.
Wstępne ustalenia wskazują, że pożar mógł zostać wywołany przez zaprószenie ognia od kuchni węglowej. Takie urządzenia, wciąż popularne w starszych domach, stają się szczególnie niebezpieczne w sezonie grzewczym, gdy są intensywnie użytkowane. Policja i strażacy podkreślają, że zaniedbania w zakresie czyszczenia przewodów kominowych czy niewłaściwa eksploatacja pieców znacząco zwiększają ryzyko tragedii.
Policja apeluje o większą troskę o osoby starsze, które często mieszkają samotnie i same obsługują instalacje grzewcze.
– Apelujemy o regularne sprawdzanie stanu technicznego domów, instalacji grzewczych i elektrycznych, a także montowanie czujników dymu i tlenku węgla – podkreśla podinsp. Kucharska.
Służby zachęcają także do stałego kontaktu z seniorami, aby w razie zagrożenia mogli oni szybko uzyskać pomoc. – Nawet proste działania mogą uratować życie – dodają funkcjonariusze.
Tragedia z Ulatowa-Pogorzela jest kolejnym sygnałem, jak groźny może być sezon grzewczy w Polsce. Strażacy i policja regularnie przypominają, że oprócz zagrożenia pożarowego dużym problemem są również zatrucia tlenkiem węgla, tzw. „cichym zabójcą”.
Eksperci podkreślają, że odpowiednie przygotowanie domów do sezonu, czujność rodzin i sąsiadów oraz proste zabezpieczenia techniczne to najskuteczniejsza ochrona przed podobnymi dramatami.
