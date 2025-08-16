Tragedia na Mazowszu. Dwie ofiary zderzenia auta z motocyklem. Kierowca samochodu w szpitalu

16 sierpnia 2025 19:18 | Autor: Bartłomiej Radecki

Tragiczny wypadek na Mazowszu. W Starych Kiełbowach zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Zginęły dwie osoby, a kierowca auta trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na drogach.

Tragiczny wypadek w Starych Kiełbowach. Nie żyją dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po południu w miejscowości Stare Kiełbowy w powiecie białobrzeskim na drodze wojewódzkiej nr 732. Około godziny 17:35 kierujący samochodem marki Nissan podczas skrętu w lewo zderzył się z jadącym motocyklem.

Na miejscu śmierć poniósł 40-letni motocyklista oraz 59-letnia pasażerka osobówki. Kierowca samochodu był trzeźwy i został przewieziony do szpitala.

Kolejny tragiczny dzień na Mazowszu

Policja Mazowiecka poinformowała, że to już kolejny śmiertelny wypadek w regionie tego dnia. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. – Zachowajmy czujność, zdejmijmy nogę z gazu i nigdy nie siadajmy za kierownicę po alkoholu – podkreślają mundurowi.

Apel służb

Policjanci przypominają, że nawet najmniejsza chwila nieuwagi na drodze może zakończyć się tragedią. Szczególnie narażeni są kierowcy jednośladów, którzy nie mają żadnej ochrony w starciu z samochodem. Służby prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Droga wojewódzka nr 732 była przez kilka godzin zablokowana.

