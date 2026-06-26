Tragedia na Mazowszu. Nie żyje 8-letni chłopiec. Ojciec był pod wpływem alkoholu
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Zwoleniu na Mazowszu. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować 8-letniego chłopca, który utonął. Sprawa nabrała dodatkowo tragicznego wymiaru po ustaleniach policji dotyczących opiekuna dziecka.
Na ratunek było już za późno
Do zdarzenia doszło w Zwoleniu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które podjęły walkę o życie dziecka. Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej i wysiłków ratowników, życia 8-letniego chłopca nie udało się uratować.
Okoliczności tragedii są obecnie szczegółowo wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.
Ojciec miał około promila alkoholu
Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, w chwili zdarzenia dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie wykazało, że mężczyzna miał około jednego promila alkoholu w organizmie.
To jedna z kluczowych okoliczności, która będzie przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci będą wyjaśniać przebieg zdarzenia oraz sprawdzać, czy sposób sprawowania opieki nad dzieckiem mógł mieć wpływ na tragiczny finał.
Śledztwo pod nadzorem prokuratury
Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i przeprowadzono pierwsze czynności procesowe. W najbliższym czasie śledczy przesłuchają świadków oraz zgromadzą materiał dowodowy, który pozwoli odtworzyć przebieg wydarzeń.
Na obecnym etapie służby nie przekazały dodatkowych informacji dotyczących okoliczności, w jakich doszło do utonięcia.
Co to oznacza dla rodziców?
Każda chwila spędzana z dzieckiem nad wodą wymaga pełnej uwagi i trzeźwości opiekunów. Policja od lat przypomina, że nawet moment nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze apelują, aby nigdy nie łączyć opieki nad dziećmi z alkoholem oraz korzystać wyłącznie z wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejsc do kąpieli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.