Tragedia na S7. Cztery osoby zginęły. Trasa w stronę Warszawy zablokowana
Na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło do tragicznego wypadku. Bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym koszącym pobocze, a cztery osoby podróżujące busem poniosły śmierć na miejscu.
Tragiczny wypadek na S7. Cztery osoby zginęły w busie po zderzeniu z ciągnikiem
Do dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Bus zderzył się tam z ciągnikiem rolniczym, który kosił pobocze. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, wszystkie osoby podróżujące busem poniosły śmierć.
Ofiary zakleszczone w pojeździe
Jak poinformował starszy kapitan Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, cztery osoby znajdowały się w busie i zostały zakleszczone we wraku pojazdu. Strażacy, przy użyciu sprzętu hydraulicznego, wykonali dostęp i ewakuowali poszkodowanych. Niestety, lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon wszystkich pasażerów.
Akcja służb ratunkowych
Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej oraz policja, która wyjaśnia okoliczności tragedii. Do akcji zadysponowano również helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca ciągnika nie odniósł obrażeń.
Droga całkowicie zablokowana
Po zderzeniu droga S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin, a służby apelują do kierowców o omijanie miejsca zdarzenia i korzystanie z tras objazdowych.
Tragedia w Mierzawie to kolejny wypadek na jednej z najważniejszych tras ekspresowych w Polsce. Policja podkreśla, że dokładne przyczyny zderzenia zostaną ustalone w toku śledztwa.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.