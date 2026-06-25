Mazowsze: tragedia nad jeziorem. Mężczyzna został wyciągnięty z wody. Nie udało się go uratować

25 czerwca 2026 23:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Grabina koło Płocka zakończyła się tragicznie. Z wody wyciągnięto starszego mężczyznę. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragedia nad jeziorem. Mężczyzna został wyciągnięty z wody. Nie udało się go uratować. Fot. KMP w Płocku.
Tragedia nad jeziorem. Mężczyzna został wyciągnięty z wody. Nie udało się go uratować. Fot. KMP w Płocku.

Osoby postronne wyciągnęły mężczyznę z jeziora

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, późnym popołudniem. Nad jeziorem Grabina w pobliżu Płocka z wody wyłowiono 87-letniego mężczyznę. Jako pierwsze pomocy udzieliły mu osoby postronne, które wyciągnęły go na brzeg i zaalarmowały służby.

Zobacz również:

Do akcji skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy natychmiast rozpoczęli walkę o życie mężczyzny.

Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, 87-latka nie udało się uratować.

Służby wyjaśniają okoliczności

Na miejscu pracują służby, które będą ustalać, jak doszło do tragedii. Wyjaśniane będzie między innymi, w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się w wodzie i czy wcześniej doszło do nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna