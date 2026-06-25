Mazowsze: tragedia nad jeziorem. Mężczyzna został wyciągnięty z wody. Nie udało się go uratować
Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Grabina koło Płocka zakończyła się tragicznie. Z wody wyciągnięto starszego mężczyznę. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.
Osoby postronne wyciągnęły mężczyznę z jeziora
Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, późnym popołudniem. Nad jeziorem Grabina w pobliżu Płocka z wody wyłowiono 87-letniego mężczyznę. Jako pierwsze pomocy udzieliły mu osoby postronne, które wyciągnęły go na brzeg i zaalarmowały służby.
Do akcji skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy natychmiast rozpoczęli walkę o życie mężczyzny.
Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, 87-latka nie udało się uratować.
Służby wyjaśniają okoliczności
Na miejscu pracują służby, które będą ustalać, jak doszło do tragedii. Wyjaśniane będzie między innymi, w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się w wodzie i czy wcześniej doszło do nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.