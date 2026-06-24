Tragedia nad Wisłą. Na miejscu policja i prokurator. Omijajcie to miejsce

24 czerwca 2026 15:22 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Wiśle ujawniono zwłoki. Na miejscu prowadzone są działania służb ratunkowych i policji pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia oraz tożsamości odnalezionej osoby.

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

Akcja służb nad Wisłą

Informacja o odnalezieniu zwłok postawiła w stan gotowości służby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, a także prokurator, który nadzoruje prowadzone czynności.

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Zgodnie z procedurami teren został zabezpieczony, a śledczy zbierają materiał dowodowy, który ma pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

Trwa identyfikacja osoby

Jednym z najważniejszych zadań prowadzonych obecnie działań jest ustalenie tożsamości odnalezionej osoby. Służby nie przekazały dotąd szczegółowych informacji dotyczących wieku, płci ani możliwych przyczyn śmierci.

Na tym etapie śledztwa nie są również znane okoliczności, w jakich zwłoki znalazły się w rzece.

Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia

Prokuratura będzie analizować zgromadzone materiały, wyniki oględzin oraz ewentualne ekspertyzy, które pozwolą określić przebieg wydarzeń. Standardowo w takich przypadkach wykonywane są czynności mające ustalić przyczynę śmierci i wykluczyć lub potwierdzić udział osób trzecich.

Na obecnym etapie postępowania służby nie informują o szczegółach.

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Sprawa jest rozwojowa i znajduje się na wczesnym etapie wyjaśniania. Na razie nie są znane okoliczności śmierci ani tożsamość odnalezionej osoby. Gdy służby przekażą oficjalne informacje, artykuł zostanie zaktualizowany o nowe ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia oraz wyników prowadzonych czynności.

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