Tragedia nad Wisłą. Trwają poszukiwania chłopca

22 czerwca 2026 08:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od niedzielnego wieczoru przy moście Gdańskim w Warszawie trwają poszukiwania 15-latka, który zniknął pod wodą podczas kąpieli w Wiśle. Nastolatek wszedł do rzeki razem z kolegą – jednemu z chłopców udało się wydostać na brzeg, drugi zniknął pod powierzchnią. Akcja ratownicza prowadzona jest nieprzerwanie.

Poszukiwana na Wiśle Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Poszukiwana na Wiśle Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Do dramatycznych zdarzeń doszło w niedzielę, 21 czerwca, po godzinie 19. Służby ratunkowe w Warszawie odebrały pilne zgłoszenie o dwóch osobach, które weszły do Wisły po praskiej stronie rzeki – na odcinku pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim, w pobliżu Wybrzeża Helskiego.

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Na miejsce skierowano duże siły i środki. W działaniach biorą udział strażacy ze specjalistyczną grupą ratownictwa wodno-nurkowego, policjanci z patrolu rzecznego oraz zespół ratownictwa medycznego. Do przeszukiwania dna Wisły wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym sonar oraz praca nurków. W rejon działań skierowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga była gotowa do wsparcia akcji.

Wisła, mimo pozornie spokojnej tafli, jest rzeką niebezpieczną do kąpieli – ma silny i zmienny nurt oraz nierówne dno, a pływanie w niewyznaczonych miejscach w granicach miasta jest zakazane. Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy ją aktualizować w miarę napływu kolejnych informacji od służb.

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