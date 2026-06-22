Tragedia nad Wisłą. Trwają poszukiwania chłopca
Od niedzielnego wieczoru przy moście Gdańskim w Warszawie trwają poszukiwania 15-latka, który zniknął pod wodą podczas kąpieli w Wiśle. Nastolatek wszedł do rzeki razem z kolegą – jednemu z chłopców udało się wydostać na brzeg, drugi zniknął pod powierzchnią. Akcja ratownicza prowadzona jest nieprzerwanie.
Do dramatycznych zdarzeń doszło w niedzielę, 21 czerwca, po godzinie 19. Służby ratunkowe w Warszawie odebrały pilne zgłoszenie o dwóch osobach, które weszły do Wisły po praskiej stronie rzeki – na odcinku pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim, w pobliżu Wybrzeża Helskiego.
Na miejsce skierowano duże siły i środki. W działaniach biorą udział strażacy ze specjalistyczną grupą ratownictwa wodno-nurkowego, policjanci z patrolu rzecznego oraz zespół ratownictwa medycznego. Do przeszukiwania dna Wisły wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym sonar oraz praca nurków. W rejon działań skierowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga była gotowa do wsparcia akcji.
Wisła, mimo pozornie spokojnej tafli, jest rzeką niebezpieczną do kąpieli – ma silny i zmienny nurt oraz nierówne dno, a pływanie w niewyznaczonych miejscach w granicach miasta jest zakazane. Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy ją aktualizować w miarę napływu kolejnych informacji od służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.