Tragedia pod Warszawą. Młoda kobieta spadła z mostu. Nie żyje
W piątek 22 sierpnia 2025 roku doszło do dramatycznego zdarzenia w Nowym Dworze Mazowieckim. Przed godziną 9:00 do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o kobiecie, która skoczyła z mostu do rzeki Wisły. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe, jednak mimo intensywnej akcji poszukiwawczej, nie udało się uratować życia kobiety.
Akcja ratunkowa z udziałem wielu jednostek
W działaniach udział wzięły cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Nowego Dworu Mazowieckiego, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Warszawa 5” z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. Do akcji dołączyły również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej specjalizujące się w ratownictwie wodnym, OSP Kazuń Polski, ratownicy WOPR oraz zespół ratownictwa medycznego i policja.
Po otrzymaniu zgłoszenia służby natychmiast rozpoczęły intensywne działania ratunkowe w nurcie rzeki. Warunki były trudne, a nurt Wisły w tym rejonie bywa wyjątkowo silny. Strażacy i ratownicy wodni penetrowali okolice mostu oraz brzegów w poszukiwaniu zaginionej kobiety. Po pewnym czasie udało się ją odnaleźć, jednak mimo natychmiastowej próby reanimacji, lekarz stwierdził zgon.
Kolejna tragedia na tym odcinku rzeki
Niebezpieczny odcinek Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim, w pobliżu mostu drogowego, niestety wielokrotnie był już świadkiem podobnych zdarzeń. To miejsce, z uwagi na swój charakter oraz uwarunkowania hydrologiczne, stanowi wyzwanie dla służb ratunkowych i jednocześnie niesie ogromne ryzyko dla życia ludzkiego.
Co dalej?
Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Na razie nie podano do publicznej wiadomości tożsamości kobiety ani motywów, które mogły doprowadzić ją do desperackiego kroku. Śledczy zabezpieczają monitoring, przesłuchują świadków i analizują wszelkie dostępne dane.
To kolejny dramatyczny przypadek pokazujący, jak ważna jest szybka reakcja i współpraca służb, ale także konieczność zwracania uwagi na osoby w kryzysie psychicznym. Jeśli widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy – nie zwlekaj z reakcją. W wielu przypadkach liczy się każda minuta.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.